El teniente de alcalde sampedreño, Javier García, y la concejala de Fiestas, Yolanda Marín, han presentado el cartel, obra del artista local José Enrique Ragel 'Bestror'. SUR

La Feria de San Pedro Alcántara ya tiene cartel

El trabajo, que combina elementos tradicionales y urbanos de la identidad sampedreña, es obra de un artista local y ha sido seleccionado entre 50 propuestas

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Jueves, 18 de septiembre 2025, 19:14

El Ayuntamiento de Marbella ha presentado hoy el cartel de la Feria y Fiestas de San Pedro Alcántara 2025, obra del artista local José Enrique ... Ragel 'Bestror'. El acto ha contado con la presencia del teniente de alcalde sampedreño, Javier García, y la concejala de Fiestas, Yolanda Marín, quienes han destacado que el trabajo ha sido seleccionado en un proceso participativo en el que se recibieron más de 50 propuestas y en el que ha sido el único que se ha registrado en formato físico.

