La Feria de San Pedro Alcántara ya tiene cartel

El Ayuntamiento de Marbella ha presentado hoy el cartel de la Feria y Fiestas de San Pedro Alcántara 2025, obra del artista local José Enrique ... Ragel 'Bestror'. El acto ha contado con la presencia del teniente de alcalde sampedreño, Javier García, y la concejala de Fiestas, Yolanda Marín, quienes han destacado que el trabajo ha sido seleccionado en un proceso participativo en el que se recibieron más de 50 propuestas y en el que ha sido el único que se ha registrado en formato físico.

García ha subrayado la importancia de este momento como «un paso más hacia la celebración de una feria, que tendrá lugar del 14 al 20 de octubre, muy esperada por toda la ciudadanía» y ha felicitado al autor del cartel, al que ha calificado como «un gran artista». Asimismo, ha avanzado que ya se está trabajando en el recinto ferial porque «queremos que luzca como el mejor de la provincia», y ha indicado que «han comenzado las labores de instalación de casetas y mejoras, para que el día 14 esté todo listo y preparado para disfrutar».

Por su parte, Marín ha recordado que «la próxima semana se presentará el programa completo de actividades, que incluirá importantes novedades». La edil ha resaltado la trayectoria del autor del cartel y ha agradecido la participación de todos los vecinos que han votado.

Por su parte, el autor, que ha resaltado el apoyo recibido, ha explicado que «el rojo, tan presente en San Pedro, y los trazos de estilo grafitero que lo caracterizan hacen de este cartel una pieza muy especial, cargada de identidad y sentimiento». La composición recoge elementos icónicos como la imagen de una mujer vestida de flamenca, un jinete a caballo y la iglesia colonial, símbolos reconocibles de la feria sampedreña.