Este viernes el pleno aprobará acudir a un fondo de Hacienda para hacer frente a las sentencias. Josele

La factura de Jesús Gil en Marbella continúa: 16,7 millones de euros más tras una avalancha de denuncias

El Ayuntamiento recurre a la financiación estatal para pagar sentencias judiciales tras un cambio de criterio del Tribunal Supremo

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Jueves, 11 de septiembre 2025, 00:36

Los marbellíes siguen pagando la factura de los desmanes de Jesús Gil y el Grupo Independiente Liberal. El saqueo de las arcas municipales y la ... concesión de licencias urbanísticas ilegales sigue teniendo consecuencias. En este caso la factura asciende a 16,7 millones de euros, que es la cantidad que tendrá que pagar el Ayuntamiento de Marbella en concepto de responsabilidad frente a terceros inversores tras, en palabras del portavoz del gobierno municipal, Félix Romero, «la avalancha de denuncias» recibidas por la administración local marbellí en los últimos cuatro años.

