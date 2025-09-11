La factura de Jesús Gil en Marbella continúa: 16,7 millones de euros más tras una avalancha de denuncias

Los marbellíes siguen pagando la factura de los desmanes de Jesús Gil y el Grupo Independiente Liberal. El saqueo de las arcas municipales y la ... concesión de licencias urbanísticas ilegales sigue teniendo consecuencias. En este caso la factura asciende a 16,7 millones de euros, que es la cantidad que tendrá que pagar el Ayuntamiento de Marbella en concepto de responsabilidad frente a terceros inversores tras, en palabras del portavoz del gobierno municipal, Félix Romero, «la avalancha de denuncias» recibidas por la administración local marbellí en los últimos cuatro años.

El origen de este escenario está en el cambio de criterio adoptado por el Tribunal Supremo. Hasta ese momento el Consistorio marbellí ganaba en los juzgados todas las demandas que planteaban los inversores gracias a que los jueces entendían que la reclamación prescribía a los cinco años. Pero el alto tribunal cambio de criterio y triplicó ese límite temporal hasta situarlo en quince años. El efecto no se hizo esperar: «Llevamos cuatro años recibiendo las consecuencias del cambio de criterio del Tribunal Supremo, con una avalancha de procedimientos», resume el portavoz del gobierno municipal. Con ese nuevo parecer del alto tribunal, el Ayuntamiento ha pasado de ganar los casos por prescripción a ser condenado.

Estructurar la deuda a un tipo «muy bajo»

El Consistorio, ha explicado Romero, tiene «la obligación» de pagar «de forma inmediata». Y para abonar esos 16,7 millones de euros que suman las sentencias judiciales en las que ha sido condenada la administración local marbellí por su responsabilidad frente a inversores que no pudieron hacer realidad sus proyectos, el Consistorio acudirá a la financiación estatal. Mañana viernes día 12 el Pleno, en una sesión extraordinaria, dará luz verde presumiblemente a la adhesión del Ayuntamiento al Fondo de Ordenación, un instrumento del Ministerio de Hacienda que permitirá al Consistorio que los fallos judiciales no hagan un agujero en el presupuestos municipal. Se hará estructurando la deuda y pagando un interés «mínimo», según Romero, mientras los particulares con sentencias favorables perciben la cuantía de una sola vez.

El plazo para recurrir al fondo concluye el 19 de septiembre, y para poder beneficiarse de este instrumento creado para las entidades locales es necesario que la solicitud sea aprobada en sesión plenaria y se acompañe de un plan de ajuste. El Pleno de este viernes abordará también la aprobación de una serie de modificaciones presupuestarias para impulsar inversiones por valor de 7,4 millones de euros, entre las que destacan la reparación de viales, el incremento de la partida para reformas en los distritos y para el mantenimiento de playas, la remodelación de la plaza anexa al Mercado Central y la actuación en los cuatro pozos de la red utilizada para labores de riego y baldeo.