'Éxitos compartidos' reúne en Marbella a más de 300 alumnos en torno a las habilidades para la era IA

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha destacado «el talento y la actitud emprendedora de los jóvenes» en la clausura del evento 'Éxitos compartidos', una ... jornada gratuita centrada en las habilidades para la era de la inteligencia artificial (IA) que ha tenido lugar en el teatro Ciudad de Marbella y ha congregado a más de 300 alumnos de 4º de ESO de los institutos Guadaiza, Salduba, Victoria Kent, Nueva Andalucía y Vega del Mar. La regidora ha afirmado que «me llena de orgullo y de esperanza ver tanto entusiasmo y ganas de aprender» y ha subrayado que «el futuro no se espera, se construye con esfuerzo y confianza en uno mismo», al tiempo que ha resaltado la importancia «de este encuentro inspiracional».

La regidora ha puesto en valor el trabajo conjunto de las delegaciones de Fomento Económico y Juventud, encabezadas por Alejandro Freijo y Alejandro González, respectivamente, así como la labor de la Escuela de Jóvenes Emprendedores (EJE), impulsora del encuentro junto al Ayuntamiento y representada por Nieves Villena y Toñi Lima, «por poner en marcha proyectos que fomentan la motivación y la formación de las generaciones del futuro».

«Los jóvenes sois el motor del cambio y tenéis una enorme capacidad para adaptaros, para aprender rápido y para ver la realidad con una mirada nueva, sin miedo», ha afirmado la alcaldesa, quien ha señalado que Marbella «es y seguirá siendo una ciudad que apuesta por el talento y que pone sus recursos al servicio de las ideas e iniciativas de la juventud».

Asimismo, ha puesto de manifiesto la importancia de la formación continua en un contexto de transformación tecnológica y digital. En este sentido, ha recordado el éxito del programa municipal Marbellup, que «ha formado ya a más de 800 personas en áreas tan actuales como la inteligencia artificial, la estrategia empresarial, la productividad o la economía social».

Dinámica de creatividad

El acto ha contado con la bienvenida institucional de Alejandro Freijo y Alejandro González, junto a las responsables de EJE en Andalucía, Nieves Villena y Toñi Lima. Posteriormente, la ponencia central, titulada 'Éxitos compartidos', ha corrido a cargo de Cristina Sancho, fundadora de InitiA Estudio y ex community manager de Amazon y Netflix.

El programa también ha incluido una dinámica de creatividad, dirigida por los alumnos Rafael Romero y Jesús Gallardo, junto al formador de EJE Fran Ávila, y una mesa redonda bajo el título '¿Cuáles son las habilidades que necesitan los jóvenes en la era de la IA?', con la participación del escritor Alejandro Ruiz, la empresaria Lorena Gutiérrez, el artista Víctor Marín y el mentalista Olivier Böes. La jornada ha finalizado con la entrega de diplomas por parte de la alcaldesa, quien ha animado a los asistentes «a seguir aprendiendo, rodearse de gente que inspire y no tener miedo a soñar en grande».