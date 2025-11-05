Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, junto a algunos de los participantes. SUR

'Éxitos compartidos' reúne en Marbella a más de 300 alumnos en torno a las habilidades para la era IA

Ángeles Muñoz destaca «el talento y la actitud emprendedora de los jóvenes» en la clausura del evento

José Carlos García

Marbella

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 23:31

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha destacado «el talento y la actitud emprendedora de los jóvenes» en la clausura del evento 'Éxitos compartidos', una ... jornada gratuita centrada en las habilidades para la era de la inteligencia artificial (IA) que ha tenido lugar en el teatro Ciudad de Marbella y ha congregado a más de 300 alumnos de 4º de ESO de los institutos Guadaiza, Salduba, Victoria Kent, Nueva Andalucía y Vega del Mar. La regidora ha afirmado que «me llena de orgullo y de esperanza ver tanto entusiasmo y ganas de aprender» y ha subrayado que «el futuro no se espera, se construye con esfuerzo y confianza en uno mismo», al tiempo que ha resaltado la importancia «de este encuentro inspiracional».

