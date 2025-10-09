El espectáculo de Juan Amodeo cambia de ubicación al Teatro Ciudad de Marbella
El traslado de la actuación se debe a la previsión de lluvias para este viernes 10 de octubre
Marbella
Jueves, 9 de octubre 2025, 20:58
El Ayuntamiento de Marbella, a través de la delegación de Comercio, informa de que debido a la previsión de lluvia para este viernes 10 de ... octubre la ubicación para la actuación de Juan Amodeo se traslada al Teatro Ciudad de Marbella, con el objetivo de garantizar el disfrute y la comodidad de todos los asistentes.
Las entradas para el espectáculo '013 Origen' están ya agotadas y la iniciativa, que se celebrará a partir de las 20.00 horas, forma parte del Plan Turístico de Grandes Ciudades de Andalucía.
