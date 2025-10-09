Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Detalle del cartel del espectáculo del humorista sevillano Amodeo. SUR

El espectáculo de Juan Amodeo cambia de ubicación al Teatro Ciudad de Marbella

El traslado de la actuación se debe a la previsión de lluvias para este viernes 10 de octubre

José Carlos García

Marbella

Jueves, 9 de octubre 2025, 20:58

El Ayuntamiento de Marbella, a través de la delegación de Comercio, informa de que debido a la previsión de lluvia para este viernes 10 de ... octubre la ubicación para la actuación de Juan Amodeo se traslada al Teatro Ciudad de Marbella, con el objetivo de garantizar el disfrute y la comodidad de todos los asistentes.

