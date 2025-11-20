La escuela municipal de golf en El Ángel organiza un clinic dirigido por el golfista local Ángel Hidalgo

La escuela municipal de golf, ubicada en el campo de práctica 'The Range' en El Ángel, celebrará este sábado, 22 de noviembre, el primer clinic ... impulsado por el golfista profesional local Ángel Hidalgo en colaboración con la delegación de Deportes. La actividad, que se desarrollará entre las 10.00 y las 14.00 horas, está dirigida a más de medio centenar de niños y niñas con edades comprendidas entre los 5 y los 14 años.

El concejal del ramo, Lisandro Vieytes, ha indicado que «es un orgullo contar con la implicación de un referente como Hidalgo, un golfista de altísimo nivel que se ha formado en la cantera local» y ha señalado que «queremos que los jóvenes, el futuro de este deporte, puedan conocer de primera mano cómo ha sido la exitosa trayectoria de Ángel».

«El golf es muy importante para Marbella, no solo desde el punto de vista deportivo, sino también turístico, gracias a nuestros 20 campos de golf y a la actividad que generan en su entorno» Lisandro Vieytes Concejal de Deportes

Concretamente, el clinic incluirá demostraciones técnicas, centradas en aspectos clave como el swing, los golpes de aproximación y el putt, con ejercicios prácticos adaptados a la edad de los asistentes. El programa se completará con actividades como concursos y una clausura con sesión de firmas y fotografías.

El edil ha añadido que también «hemos invitado a jóvenes promesas como Juanito Macía, Martín Tirado y Martina Parra, en una apuesta decidida por fomentar la cantera local». Además, ha puesto en valor el papel de referentes como Sara Muñoz, Laura Gómez o el propio Hidalgo, así como el trabajo diario del equipo docente de la escuela municipal. Finalmente, ha remarcado que «el golf es muy importante para Marbella, no solo desde el punto de vista deportivo, sino también turístico, gracias a nuestros 20 campos de golf y a la actividad que generan en su entorno».