El edil de Deportes, Lisandro Vieytes, y el golfista Ángel Hidalgo han presentado el clinic. SUR

La escuela municipal de golf en El Ángel organiza un clinic dirigido por el golfista local Ángel Hidalgo

La actividad está dirigida a más de medio centenar de niños y niñas con edades comprendidas entre los 5 y los 14 años

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Jueves, 20 de noviembre 2025, 18:33

Comenta

La escuela municipal de golf, ubicada en el campo de práctica 'The Range' en El Ángel, celebrará este sábado, 22 de noviembre, el primer clinic ... impulsado por el golfista profesional local Ángel Hidalgo en colaboración con la delegación de Deportes. La actividad, que se desarrollará entre las 10.00 y las 14.00 horas, está dirigida a más de medio centenar de niños y niñas con edades comprendidas entre los 5 y los 14 años.

