Las entradas para el espectáculo del humorista Amodeo en Marbella pueden retirarse desde este sábado Los billetes para el espectáculo se podrán recoger en la Oficina de Turismo de la plaza de Los Naranjos

José Carlos García Marbella Viernes, 3 de octubre 2025, 21:00 Comenta Compartir

La delegación de Comercio informa de que a partir de este sábado, día 4 de octubre, pueden recogerse las entradas para disfrutar de la actuación ... del humorista Amodeo en su espectáculo '013 Origen', que tendrá lugar el viernes 10 de octubre a las 20.00 horas en la Plaza del Mercado. Las entradas, que son gratuitas hasta completar aforo, pueden retirarse en la Oficina de Turismo de la plaza de los Naranjos, de lunes a viernes de 09.00 a 14.00 horas, los sábados de 10.00 a 15.00 horas y los domingos de 10.00 a 17.00 horas.

Esta iniciativa, enmarcada dentro del Plan Turístico de Grandes Ciudades, ofrece una oportunidad para disfrutar de una noche de humor en el corazón de Marbella, ya que Amodeo promete una velada divertida y entretenida para todos los asistentes. Este evento es parte de las acciones impulsadas por la delegación para seguir dinamizando la localidad con propuestas culturales que fomenten la participación ciudadana y atraigan a nuevos visitantes. Para más detalles sobre la recogida de entradas y el evento, los interesados pueden escribir a infocomercio@marbella.es.

