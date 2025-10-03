Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Cartel anunciador del espectáculo del humorista sevillano Amodeo en Marbella. SUR

Las entradas para el espectáculo del humorista Amodeo en Marbella pueden retirarse desde este sábado

Los billetes para el espectáculo se podrán recoger en la Oficina de Turismo de la plaza de Los Naranjos

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Viernes, 3 de octubre 2025, 21:00

Comenta

La delegación de Comercio informa de que a partir de este sábado, día 4 de octubre, pueden recogerse las entradas para disfrutar de la actuación ... del humorista Amodeo en su espectáculo '013 Origen', que tendrá lugar el viernes 10 de octubre a las 20.00 horas en la Plaza del Mercado. Las entradas, que son gratuitas hasta completar aforo, pueden retirarse en la Oficina de Turismo de la plaza de los Naranjos, de lunes a viernes de 09.00 a 14.00 horas, los sábados de 10.00 a 15.00 horas y los domingos de 10.00 a 17.00 horas.

