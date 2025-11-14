La Consejería de Empleo media en el conflicto del despido colectivo del hotel Senator Marbella

Nuevo balón de oxígeno para la plantilla del hotel Senator Marbella. La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo ha decidido pasar a la acción ... y mediar en el conflicto del despido colectivo del establecimiento hotelero, que afecta a 107 trabajadores entre los empleados en activo y los contratos para cubrir excedencias y bajas.

La mediación de la Consejería se ha traducido en la prórroga durante cuatro días más del periodo de consultas del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) planteado por Grupos Hoteles Playa tras concluir el pasado 31 de octubre el contrato de alquiler con la propietaria del inmueble (Inmobiliaria Prico) para iniciarse un nuevo periodo de arrendamiento a la cadena Meliá, que antes de abrir realizará una profunda reforma que no concluirá hasta 2027.

Según han confirmado a SUR fuentes de Empleo, el departamento que dirige la consejera Rocío Blanco está intentando sentar en la misma mesa a las tres empresas y a los trabajadores. En esta cita, en caso de cerrarse, se celebraría en Sevilla con la participación de «un equipo negociador» de la Consejería, y la fecha límite para poder celebrar la reunión es el próximo lunes día 17, que será cuando finalice la prórroga del periodo de consultas del ERE acordada ayer.

CCOO pide más implicación a la Junta

CCOO, que representa a la plantilla, ha reiterado su «voluntad de diálogo» y su «plena disposición» para participar en una mesa «con presencia efectiva de todas las partes» con el objetivo de «proteger los puestos de trabajo y garantizar la subrogación de la plantilla».

El sindicato ha pedido «la implicación» de la Consejería para garantizar los 107 empleos después de que las reuniones del periodo de consultas del ERE «no estén avanzando debido a la falta de presencia de todos los actores implicados y a la ausencia de colaboración necesaria para cerrar un consenso».

Mientras tanto, los trabajadores mantienen su encierro con carácter indefinido que iniciaron el 31 de octubre con el cierre del establecimiento, que Grupo Hoteles Playa ha dejado ya vacío.