El emblemático Marbell Center reabre sus puertas tras permanecer 30 años cerrado
El centro comercial de Marbella vuelve a la actividad con el primer negocio mientras ultima su proceso de reforma, que culminará a principios de 2026
Marbella
Domingo, 23 de noviembre 2025, 11:54
El emblemático Marbell Center, uno de los edificios comerciales más reconocidos de Marbella durante los años 80, reabrió este sábado parcialmente sus puertas tras permanecer ... más de 30 años cerrado, marcando un hito para la ciudad y el inicio de una nueva etapa para este enclave estratégico entre la avenida Ricardo Soriano, el Paseo Marítimo y la plaza Ramón y Cajal.
El establecimiento reabrió sus puertas con la inauguración de Venus Homes, el primer local que se incorpora al proyecto de revitalización impulsado por el empresario José Luis López, conocido como 'El Turronero', y que supone la creación ya de 14 puestos de trabajo y una inversión de un millón de euros. La planificación contempla que el complejo esté completamente operativo entre finales de 2025 y comienzo del 2026, y está confirmada la presencia de firmas como McDonald's y Aldi.
La reapertura se ha realizado después de un ambicioso plan de reforma que transformará por completo las antiguas instalaciones en un centro comercial moderno, accesible y adaptado a las necesidades actuales de residentes y visitantes.
Los 20.000 metros cuadrados de superficie del Marbell Center, distribuidos en cuatro plantas, se transformarán incorporando nuevos accesos, fachadas renovadas, espacios diáfanos, operadores de gran formato, zonas logísticas, ocio, restauración y servicios de proximidad.
«Es un día histórico con el que se inicia una nueva etapa en este edificio que marcó una época; se reactiva un enclave estratégico que evidencia la capacidad de Marbella para atraer inversión»
Ángeles Muñoz
Alcaldesa de Marbella
La reapertura fue celebrada ayer en un acto de inauguración al que asistió la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz. «Es un día verdaderamente histórico» con el que se inicia «una nueva etapa llena de oportunidades» en este edificio que «marcó una época», celebró Muñoz.
La alcaldesa señaló que el centro comercial «fue durante muchos años una referencia comercial en pleno corazón de la ciudad», por lo que su recuperación «ha sido una aspiración compartida durante mucho tiempo», y consideró que la operación «reactiva un enclave estratégico» y «evidencia la capacidad del municipio para seguir atrayendo inversión».
