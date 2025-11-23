Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Inauguración del primer establecimiento con el que ha reabierto el centro comercial. SUR

El emblemático Marbell Center reabre sus puertas tras permanecer 30 años cerrado

El centro comercial de Marbella vuelve a la actividad con el primer negocio mientras ultima su proceso de reforma, que culminará a principios de 2026

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Domingo, 23 de noviembre 2025, 11:54

El emblemático Marbell Center, uno de los edificios comerciales más reconocidos de Marbella durante los años 80, reabrió este sábado parcialmente sus puertas tras permanecer ... más de 30 años cerrado, marcando un hito para la ciudad y el inicio de una nueva etapa para este enclave estratégico entre la avenida Ricardo Soriano, el Paseo Marítimo y la plaza Ramón y Cajal.

