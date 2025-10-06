Deporte y tradición se darán la mano en la I Carrera Popular Tostón de Marbella

Deporte y tradición se darán la mano en la primera edición de la Carrera Popular Tostón 2025, un evento organizado por el Ayuntamiento que se ... celebrará el sábado, 1 de noviembre. La prueba, con salida a las 11.00 horas desde el Parque del Mediterráneo y meta en el Parque de Nagüeles, completará un recorrido aproximado de 8 kilómetros. El concejal del ramo, Lisandro Vieytes, ha presentado la iniciativa y ha explicado que las inscripciones para mayores de 14 años, son gratuitas hasta un máximo de 300 participantes.

«Nace con la intención de consolidarse en los próximos años como una cita de referencia, que contribuya a mantener vivo el Día del Tostón, una de nuestras costumbres locales más queridas», ha señalado el edil, quien ha incidido también en la importancia «de promover los hábitos saludables entre la ciudadanía y de fomentar la convivencia» entre vecinos y visitantes. «El objetivo de la delegación de Deportes es promover, además de grandes eventos, nuevas iniciativas populares para que los ciudadanos puedan disfrutar de la práctica de distintas disciplinas durante todo el año», ha apuntado Vieytes.

El concejal ha indicado que el recorrido de la competición, de unos ocho kilómetros de longitud, atravesará algunos de los enclaves más emblemáticos de la ciudad, incluyendo el Paseo Marítimo, la calle Camilo José Cela, y las avenidas Ricardo Soriano, Don Jaime de Mora y Buchinger hasta llegar al Parque de Nagüeles, «donde los participantes podrán disfrutar de las actividades organizadas por la delegación de Fiestas con motivo del Día del Tostón».

La recogida de dorsales para la carrera tendrá lugar el mismo día de la prueba, entre las 09.00 y las 10.30 horas, en el Parque del Mediterráneo. Todos los corredores recibirán un detalle conmemorativo de esta primera edición, mientras que se otorgarán premios a los tres primeros clasificados masculinos y femeninos.