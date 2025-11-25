Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La actividad está organizada por el Ayuntamiento en colaboración con el Club Atletismo San Pedro. SUR

Deporte y solidaridad se unirán el 29 de noviembre en la XIII Carrera del Kilo de San Pedro

La actividad forma parte de la programación navideña y los alimentos se destinarán a Cáritas y otras entidades locales

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Martes, 25 de noviembre 2025, 23:32

El Ayuntamiento de Marbella, en colaboración con el Club Atletismo San Pedro, celebrará el próximo 29 de noviembre la XIII edición de la Carrera del ... Kilo, que forma parte de la programación navideña de la ciudad. La prueba se desarrollará en el bulevar de San Pedro, entre las 17.00 y las 19.00 horas. El teniente de alcalde sampedreño, Javier García, ha explicado durante la presentación del evento que los participantes deben aportar alimentos no perecederos de un kilo, que se destinarán a Cáritas y a otras entidades locales, y ha indicado que el recorrido, de dos kilómetros, «es llano y accesible, pensado para que puedan sumarse personas de todas las edades, incluyendo familias con niños o quienes prefieran caminar».

