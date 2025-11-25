Deporte y solidaridad se unirán el 29 de noviembre en la XIII Carrera del Kilo de San Pedro La actividad forma parte de la programación navideña y los alimentos se destinarán a Cáritas y otras entidades locales

La actividad está organizada por el Ayuntamiento en colaboración con el Club Atletismo San Pedro.

El Ayuntamiento de Marbella, en colaboración con el Club Atletismo San Pedro, celebrará el próximo 29 de noviembre la XIII edición de la Carrera del ... Kilo, que forma parte de la programación navideña de la ciudad. La prueba se desarrollará en el bulevar de San Pedro, entre las 17.00 y las 19.00 horas. El teniente de alcalde sampedreño, Javier García, ha explicado durante la presentación del evento que los participantes deben aportar alimentos no perecederos de un kilo, que se destinarán a Cáritas y a otras entidades locales, y ha indicado que el recorrido, de dos kilómetros, «es llano y accesible, pensado para que puedan sumarse personas de todas las edades, incluyendo familias con niños o quienes prefieran caminar».

El concejal, que ha estado acompañado de los asesores Javier Mérida y Juan José Almagro, ha detallado que la prueba incluye categorías masculina y femenina absoluta con premios para los tres primeros clasificados de cada modalidad. Además, se incentivará la participación con disfraces y todos los inscritos entrarán en un sorteo de patinetes eléctricos y de 'tablets'. García ha puesto el acento en que la cita deportiva, que rendirá homenaje a la memoria de Antonio Jesús García Ocón, deportista y bombero que estuvo vinculado junto a su familia a este evento, «combina actividad física, solidaridad y espíritu navideño» y ha animado a la ciudadanía a disfrutar de una jornada al aire libre.

