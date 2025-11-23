Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El consejero de Sanidad, la alcaldesa de Marbella y el presidente de la Junta en la sala de fisioterapia del centro de salud de Ricardo Soriano. Josele

Culmina la puesta en marcha de los nuevos servicios del centro de salud de Ricardo Soriano de Marbella

Odontología, fisioterapia y mamografía han sido las últimas áreas en entrar en funcionamiento en las sextas instalaciones de atención primaria en Marbella

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Domingo, 23 de noviembre 2025, 01:55

Comenta

La Junta de Andalucía ha culminado la puesta en funcionamiento del nuevo centro de salud Marbella Oeste. Las dependencias, ubicadas en el número 61 de ... la avenida Ricardo Soriano e inauguradas el pasado día 3 por el presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, abrieron al público sin algunos de los nuevos servicios previstos, pero ya están todos plenamente operativos, según han confirmado fuentes de la Delegación del Gobierno de la Junta en Málaga.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detienen a un taxista por arrastrar a un cliente que se agarró a la puerta para que no se llevara su maleta en Fuengirola
  2. 2 La nueva tasa de basura oscilará entre los 96 y los 248 euros anuales para las viviendas
  3. 3 Detenido por matar a su expareja, de 60 años, en una casa de Rincón de la Victoria
  4. 4 La advertencia de la Agencia de Protección de Datos sobre las balizas V16 obligatorias para los vehículos a partir de enero
  5. 5

    El aeropuerto de Málaga reducirá el ruido en numerosas casas de Churriana: «Los cristales retumban»
  6. 6 Una furgoneta envuelta en llamas complica el tráfico en la A-45 en Casabermeja
  7. 7 Detenido un joven de 23 años en Ronda tras una alerta americana por tenencia de pornografía infantil
  8. 8

    Málaga tendrá la primera tienda de España de peluches personalizados inspirada en una mítica marca americana
  9. 9 La clínica dental de Alzira donde fue atendida la niña fallecida no tenía autorización para sedaciones por vía intravenosa
  10. 10

    Casa Navarra (Mijas): Cocina con fundamento

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Culmina la puesta en marcha de los nuevos servicios del centro de salud de Ricardo Soriano de Marbella

Culmina la puesta en marcha de los nuevos servicios del centro de salud de Ricardo Soriano de Marbella