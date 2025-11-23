Culmina la puesta en marcha de los nuevos servicios del centro de salud de Ricardo Soriano de Marbella

La Junta de Andalucía ha culminado la puesta en funcionamiento del nuevo centro de salud Marbella Oeste. Las dependencias, ubicadas en el número 61 de ... la avenida Ricardo Soriano e inauguradas el pasado día 3 por el presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, abrieron al público sin algunos de los nuevos servicios previstos, pero ya están todos plenamente operativos, según han confirmado fuentes de la Delegación del Gobierno de la Junta en Málaga.

La semana pasada empezó a funcionar odontología y fisioterapia, un servicio este último con el que no contaba el centro de salud de Leganitos, en el que hasta este mes eran atendidas las más de 20.000 personas adscritas a las nuevas dependencias de atención primaria.

El último en ponerse en marcha ha sido el mamógrafo, que lo ha hecho esta misma semana completando la entrada en funcionamiento de todos los servicios previstos. El aparato, de última generación, se ha sumado a los cuatro existentes hasta ahora en el distrito sanitario.

Ampliación del horario

Lo que le queda pendiente al nuevo centro de salud de Marbella es la ampliación del horario. Las dependencias de atención primaria de Ricardo Soriano están abiertas de 8.00 a 15.00 horas, y en la inauguración el propio presidente de la Junta ya dijo que se estaba trabajando para extender el horario hasta las 20.00 horas, y se limitó a situar el horizonte temporal para alcanzar este hito «en los próximos meses».

El nuevo centro de salud, el sexto con el que cuenta Marbella, dispone también de un ecógrafo y un retinógrafo. Las instalaciones, con una superficie de unos 2.000 metros cuadrados, disponen de 24 consultas, una de ellas de cirugía menor. Los servicios son atendidos por 20 profesionales, cinco de ellos compartidos con el centro de salud de Leganitos.