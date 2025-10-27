Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La escritora Silvia Grijalba en Málaga. Migue Fernández

Así se construyó la jet set marbellí y su oasis de libertad

Silvia Grijalba presenta en Marbella 'Aquellas noches eternas', una ficción que es a la vez novela histórica y en la que desgrana el florecer de la ciudad

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Lunes, 27 de octubre 2025, 00:04

Comenta

Silvia Grijalba (Madrid, 1967), periodista, escritora y directora del Instituto Cervantes de Hamburgo, llega el próximo lunes día 3 a Marbella para presentar (19.30 ... horas en el restaurante Beach Banús, de la mano de 'Encuentros con la Cultura') 'Aquellas noches eternas', una obra de ficción que en realidad, cuenta la autora, es «una novela histórica». En el libro no faltan inauguraciones tan sonadas como la de Puerto Banús (18 de mayo de 1970) o el hotel Incosol (6 de abril de 1973), ni otras localizaciones como el Marbella Club o el restaurante La Meridiana, y los personajes de ficción se mezclan con esa aristocracia y burguesía que empezó a encontrar su lugar en la Costa del Sol y a la que luego llamamos jet set.

