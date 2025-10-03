Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Cartel de 'Expediciones científicas en Hispanoamérica', organizado por la Delegación de Cultura de Marbella. SUR

Ciencia e historia se unirán en Marbella del 6 al 8 de octubre en el ciclo 'Expediciones científicas en Hispanoamérica'

Expertos de la Universidad de Málaga impartirán en el Hospital Real de la Misericordia conferencias sobre las exploraciones de Malaspina, Balmis y Humboldt

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Viernes, 3 de octubre 2025, 20:50

La ciencia y la historia se unirán del 6 al 8 de octubre en el ciclo 'Expediciones científicas en Hispanoamérica', organizado por la Delegación de ... Cultura del Ayuntamiento de Marbella. El Hospital Real de la Misericordia acogerá sendas conferencias sobre las exploraciones de Malaspina, Balmis y Humboldt impartidas por expertos de la Universidad de Málaga. Esta iniciativa, que cada año se celebra en torno al 12 de octubre, tiene como objetivo acercar a la ciudadanía episodios históricos de gran relevancia y ofrecer un espacio de reflexión sobre el papel de la ciencia en la historia compartida de España y América.

