Ciencia e historia se unirán en Marbella del 6 al 8 de octubre en el ciclo 'Expediciones científicas en Hispanoamérica'

La ciencia y la historia se unirán del 6 al 8 de octubre en el ciclo 'Expediciones científicas en Hispanoamérica', organizado por la Delegación de ... Cultura del Ayuntamiento de Marbella. El Hospital Real de la Misericordia acogerá sendas conferencias sobre las exploraciones de Malaspina, Balmis y Humboldt impartidas por expertos de la Universidad de Málaga. Esta iniciativa, que cada año se celebra en torno al 12 de octubre, tiene como objetivo acercar a la ciudadanía episodios históricos de gran relevancia y ofrecer un espacio de reflexión sobre el papel de la ciencia en la historia compartida de España y América.

El programa comenzará el lunes 6 de octubre, a las 19.00 horas, con la conferencia 'Malaspina: la vuelta al mundo en nombre de la ciencia', impartida por el profesor Enrique Viguera Mínguez, que abordará la expedición ilustrada que recorrió océanos y continentes con naturalistas, astrónomos y cartógrafos a bordo. El martes 7 de octubre, también a las 19.00 horas, la profesora Ana Grande Pérez ofrecerá la charla 'La vacuna contra la viruela: la expedición filantrópica de Balmis a ultramar', dedicada a la misión que llevó la inmunización contra la viruela a los territorios de ultramar, salvando miles de vidas y sentando las bases de la vacunación internacional.

Finalmente, el miércoles 8 de octubre, a las 19.00 horas, el profesor Miguel Ángel Medina Torres cerrará el ciclo con 'La expedición de Humboldt a Hispanoamérica, 1799-1804', en la que destacará la trascendencia científica de un viaje que alimentó buena parte de la obra del naturalista alemán y que lo convirtió en una figura clave para la ecología moderna. Las tres conferencias son de entrada libre hasta completar aforo y constituyen una oportunidad para poner en valor la unión de ciencia, exploración y compromiso social que caracterizó aquellas expediciones, así como su legado imprescindible para comprender la historia y su impacto en la sociedad.