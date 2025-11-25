Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Willy L'Eplattenier ha sido considerado por muchos como 'El último cubista'. SUR

El Centro Cultural Cortijo Miraflores de Marbella acoge una exposición del pintor cubista Willy L'Eplattenier

La muestra se inaugurará el 27 de noviembre y permanecerá abierta hasta el 9 de enero

José Carlos García

Marbella

Martes, 25 de noviembre 2025, 23:32

El Centro Cultural Cortijo Miraflores de Marbella albergará el jueves 27 de noviembre, a las 18.30 horas, la inauguración exposición 'Willy L'Eplattenier reviviendo ... el cubismo'. Nacido en Suiza, Willy L'Eplattenier es mucho más que un pintor; es una figura fundamental del arte contemporáneo, especialmente en la ciudad que lo ha adoptado, Granada. Allí no solo crea, sino que también dinamiza la escena artística dirigiendo la prestigiosa galería Art Unity. Si hubiera que describir su obra con una sola palabra, sería cubismo, pero no una mera imitación histórica, sino de una profunda reinterpretación. Por eso, muchos lo consideran 'El último cubista'.

