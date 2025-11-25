El Centro Cultural Cortijo Miraflores de Marbella acoge una exposición del pintor cubista Willy L'Eplattenier
La muestra se inaugurará el 27 de noviembre y permanecerá abierta hasta el 9 de enero
Marbella
Martes, 25 de noviembre 2025, 23:32
El Centro Cultural Cortijo Miraflores de Marbella albergará el jueves 27 de noviembre, a las 18.30 horas, la inauguración exposición 'Willy L'Eplattenier reviviendo ... el cubismo'. Nacido en Suiza, Willy L'Eplattenier es mucho más que un pintor; es una figura fundamental del arte contemporáneo, especialmente en la ciudad que lo ha adoptado, Granada. Allí no solo crea, sino que también dinamiza la escena artística dirigiendo la prestigiosa galería Art Unity. Si hubiera que describir su obra con una sola palabra, sería cubismo, pero no una mera imitación histórica, sino de una profunda reinterpretación. Por eso, muchos lo consideran 'El último cubista'.
La obra de Willy L'Eplattenier es inconfundible. En sus lienzos, se ve una magistral descomposición de la forma, aplicada a temas que van desde los bodegones clásicos (guitarras, violines y botellas) hasta potentes retratos geométricos y escenas que navegan entre la narrativa y el surrealismo conceptual. La muestra estará abierta al público hasta el 9 de enero 2026.
