El Ayuntamiento ha invitado a los ciudadanos a participar en la 'Marea Rosa'. Josele

La carrera 'Marea Rosa' de la AECC recorrerá Marbella el 16 de noviembre con el respaldo del Ayuntamiento

La edil de Derechos Sociales agradece a la entidad su labor diaria y hace un llamamiento a la participación en la actividad, que espera superar los 3.000 participantes

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Jueves, 9 de octubre 2025, 22:04

Comenta

El Ayuntamiento de Marbella ha respaldado una edición más la carrera 'Marea Rosa' de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), que el próximo 16 ... de noviembre recorrerá la ciudad en apoyo a las personas que padecen tumor de mama. La concejala de Derechos Sociales, Isabel Cintado, ha participado hoy en la presentación del evento junto al presidente de la entidad, Santiago Gómez-Villares, y ha agradecido al colectivo su labor diaria, atendiendo a los pacientes y familiares o través del desarrollo de campañas y programas. «Quiero hacer un llamamiento a la participación porque es una actividad que simboliza la solidaridad y la esperanza de vida», ha apuntado.

