Carlos Fernández en el Ayuntamiento de Marbella en 2005, un año antes de fugarse. Josele

Carlos Fernández deberá pagar a Marbella 550.000 euros por el 'caso Saqueo II'

El Ayuntamiento utilizará «todos los recursos a su alcance» para recuperar el dinero esquilmado a las arcas municipales

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Jueves, 6 de noviembre 2025, 17:05

Carlos Fernández Gámez, el que fuera concejal de Deportes del gobierno del GIL, deberá pagar al Ayuntamiento de Marbella una cantidad cercana a los 550. ... 000 euros por el 'caso Saqueo II', de acuerdo con el pacto de conformidad alcanzado el pasado miércoles con la Fiscalía en la causa seguida en la Audiencia Nacional. Ese importe es la suma de la responsabilidad civil establecida en el acuerdo con el fiscal y, por tanto, en la sentencia, que asciende a 258.678,31 euros, y del interés legal previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil, y responde a los cálculos efectuados por el Consistorio.

