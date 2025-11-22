La alcaldesa de Marbella destaca «la firme apuesta por el deporte base» en el primer clinic de golf con Ángel Hidalgo

El campo de práctica The Range ha acogido hoy el primer clinic con el golfista profesional local Ángel Hidalgo, impulsado por la delegación de Deportes. ... La actividad ha reunido a más de medio centenar de niños de entre 5 y 14 años, que han podido disfrutar de una jornada formativa con demostraciones técnicas, ejercicios prácticos y actividades lúdicas.

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha subrayado que «es una iniciativa magnífica, que complementa el trabajo que ya impulsa el Ayuntamiento a través de nuestras escuelas municipales» y ha resaltado que «Marbella cuenta con una amplia red de disciplinas deportivas abiertas a la ciudadanía en las que miles de niños tienen la oportunidad de practicar con grandes profesionales y en instalaciones de primer nivel».

«Es un regalo para los pequeños tener aquí a Ángel Hidalgo, uno de los grandes del golf español, ganador del Open de España y que ha llegado a vencer a figuras como Jon Rahm en un play-off» Ángeles Muñoz Alcaldesa de Marbella

Ha explicado que «los menores reciben clases habitualmente en este mismo campo dos días por semana por un precio simbólico de ocho euros al mes y con profesionales de la talla de Ángel Jiménez» y ha resaltado la relevancia de contar con Ángel Hidalgo, «uno de los grandes del golf español, ganador del Open de España y que ha llegado a vencer a figuras como Jon Rahm en un play-off, por lo que es un regalo para los pequeños tenerlo aquí y aprender de su experiencia».

Participación

La primera edil ha llamado la atención sobre la alta participación registrada en la jornada y ha asegurado que «vamos a seguir impulsando políticas que hagan posible que cualquier niño o niña, sea cual sea el deporte que le guste, pueda practicarlo con el respaldo del Ayuntamiento y a un precio asequible para las familias» y ha precisado que el clinic también han asistido jóvenes promesas locales, como Juanito Macía, Martín Tirado y Martina Parra.

Por su parte, Hidalgo ha asegurado que «es una propuesta muy bonita y para mí es un orgullo poner mi granito de arena y ha afirmado que «nuestra intención es que los pequeños disfruten del día, que se lleven un recuerdo especial y que esto les anime a volver, a levantarse mañana con ganas y pedir a sus padres que los traigan a pegar bolas». Además, ha recordado que él también comenzó su trayectoria en la misma instalación y ha añadido que «quiero que sepan que nada es imposible, que todos hemos sido niños con ídolos».