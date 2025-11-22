La alcaldesa de Marbella destaca «la firme apuesta por el deporte base» en el primer clinic de golf con Ángel Hidalgo
La cita ha reunido a más de medio centenar de niños de entre 5 y 14 años en el campo de práctica The Range
Marbella
Sábado, 22 de noviembre 2025, 20:32
El campo de práctica The Range ha acogido hoy el primer clinic con el golfista profesional local Ángel Hidalgo, impulsado por la delegación de Deportes. ... La actividad ha reunido a más de medio centenar de niños de entre 5 y 14 años, que han podido disfrutar de una jornada formativa con demostraciones técnicas, ejercicios prácticos y actividades lúdicas.
La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha subrayado que «es una iniciativa magnífica, que complementa el trabajo que ya impulsa el Ayuntamiento a través de nuestras escuelas municipales» y ha resaltado que «Marbella cuenta con una amplia red de disciplinas deportivas abiertas a la ciudadanía en las que miles de niños tienen la oportunidad de practicar con grandes profesionales y en instalaciones de primer nivel».
«Es un regalo para los pequeños tener aquí a Ángel Hidalgo, uno de los grandes del golf español, ganador del Open de España y que ha llegado a vencer a figuras como Jon Rahm en un play-off»
Ángeles Muñoz
Alcaldesa de Marbella
Ha explicado que «los menores reciben clases habitualmente en este mismo campo dos días por semana por un precio simbólico de ocho euros al mes y con profesionales de la talla de Ángel Jiménez» y ha resaltado la relevancia de contar con Ángel Hidalgo, «uno de los grandes del golf español, ganador del Open de España y que ha llegado a vencer a figuras como Jon Rahm en un play-off, por lo que es un regalo para los pequeños tenerlo aquí y aprender de su experiencia».
Participación
La primera edil ha llamado la atención sobre la alta participación registrada en la jornada y ha asegurado que «vamos a seguir impulsando políticas que hagan posible que cualquier niño o niña, sea cual sea el deporte que le guste, pueda practicarlo con el respaldo del Ayuntamiento y a un precio asequible para las familias» y ha precisado que el clinic también han asistido jóvenes promesas locales, como Juanito Macía, Martín Tirado y Martina Parra.
Por su parte, Hidalgo ha asegurado que «es una propuesta muy bonita y para mí es un orgullo poner mi granito de arena y ha afirmado que «nuestra intención es que los pequeños disfruten del día, que se lleven un recuerdo especial y que esto les anime a volver, a levantarse mañana con ganas y pedir a sus padres que los traigan a pegar bolas». Además, ha recordado que él también comenzó su trayectoria en la misma instalación y ha añadido que «quiero que sepan que nada es imposible, que todos hemos sido niños con ídolos».
