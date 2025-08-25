Los caricaturistas volverán dos años después al paseo marítimo

El Ayuntamiento de Marbella ha dado finalmente su brazo a torcer y dejará que los caricaturistas vuelvan a ejercer en la ciudad. La última vez ... que lo hicieron fue en 2023, pero desde entonces el Consistorio marbellí no permitía que estos artistas del dibujo ocuparan la vía pública. La entrada en el conflicto de la Asociación Española de Caricaturista (AEC), que hace unos días denunciaba públicamente el caso, parece que ha servido para que el Consistorio se replantee su postura, que hasta ahora justificaba por cuestiones de seguridad y de masificación de espacios.

El Ayuntamiento ofreció a los caricaturista tres emplazamientos y finalmente los artistas han aceptado uno de ellos. Será en el paseo marítimo, «el lugar ideal en cualquier ciudad de costa porque la gente va sin prisas, disfrutando del paseo», concretamente a la altura de las terrazas del puerto deportivo, cuenta Daniel Segarra 'Lorca', uno de los caricaturistas.

Los afectados han celebrado la decisión, que llega «después de dos años de veto» y cuanto algunos de los artistas llevaban hasta más de diez trabajando en la localidad. En este tiempo, intentaron sin éxito reunirse con la Delegación de Vías Públicas, incluso presentaron un plan de ordenación de artistas en la vía pública de la mano de la AEC, pero este departamento siempre se mantuvo inflexible. Lo que sí obtuvieron es «la comprensión y el apoyo» de la directora general de Cultura, Carmen Díaz, a la que los artistas agradecen su implicación, además del respaldo de más de 600 personas en apenas una semana en la campaña de recogida de firmas que lanzaron en la plataforma change.org.

«La respuesta llega tarde pero estamos satisfechos de poder haber revertido la situación en Marbella» asegura Asier García Laburu, presidente de la AEC, recordando como «ciudades referentes a nivel turístico» como Paris, Praga o Barcelona tienen un plan de ordenación de artistas en la vía pública. Es el caso también de otras localidades como Nerja o Mijas, donde llevan tiempo ejerciendo en la calle los caricaturistas. En la primera Manuel Ruiz celebra este año cuatro décadas dibujando en el emblemático Balcón de Europa y ahora trabaja, junto al Ayuntamiento y la AEC, en la organización de unas jornadas y exposiciones que congregará en la localidad a más de 30 caricaturistas. En Mijas José Ramón Sosa lo lleva haciendo desde hace 25 años «y sintiendo siempre el mimo del Ayuntamiento», a pesar de los cambio de signo político que ha habido en la localidad desde ese tiempo.

Los caricaturistas marbellíes viajarán en septiembre a Suiza tras haber sido contratados de nuevo por la UEFA

El permiso otorgado por el Ayuntamiento es de dos meses, renovables. Segarra, que es trabajador autónomo y cuenta con un seguro de responsabilidad civil para ejercer su actividad en la calle, espera poder completar estos días el abono de la tasa municipal por ocupación de la vía pública para volver a ejercer su actividad en Marbella. Ahora lo hará sólo durante unas pocas fechas porque el 1 de septiembre deberá estar en Nyon, la ciudad suiza donde está la sede de la UEFA, tras haber sido contratado junto a otro de los compañeros de Marbella por el máximo organismo del fútbol europeo. Ya antes había trabajado para la UEFA tanto en Nyon como en la zona VIP de estadios como el Santiago Bernabéu o San Siro, en Milán, durante la disputa de partidos de fútbol de la Champions League.

Daniel Segarra viajará a Suiza con la satisfacción de saber que en el paseo marítimo de Marbella le sigue esperando de nuevo un pequeño espacio en el que poder continuar viviendo de su profesión.