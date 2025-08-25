Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Daniel Segarra, en primer término, junto a José Ramón Sosa, trabajando este verano en La Cala de Mijas. SUR

Los caricaturistas volverán dos años después al paseo marítimo

El Ayuntamiento de Marbella deja que los artistas ejerzan de nuevo su actividad en la vía pública, que no permitía desde 2023

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Lunes, 25 de agosto 2025, 00:35

El Ayuntamiento de Marbella ha dado finalmente su brazo a torcer y dejará que los caricaturistas vuelvan a ejercer en la ciudad. La última vez ... que lo hicieron fue en 2023, pero desde entonces el Consistorio marbellí no permitía que estos artistas del dibujo ocuparan la vía pública. La entrada en el conflicto de la Asociación Española de Caricaturista (AEC), que hace unos días denunciaba públicamente el caso, parece que ha servido para que el Consistorio se replantee su postura, que hasta ahora justificaba por cuestiones de seguridad y de masificación de espacios.

