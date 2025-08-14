Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de uno de los caricaturistas de Marbella y su obra. SUR

Caricaturistas de Marbella denuncian que el Ayuntamiento no les permite trabajar

El Consistorio alega que no ha concedido la autorización para «garantizar la seguridad y evitar la masificación de espacios»

María Albarral

Marbella

Jueves, 14 de agosto 2025, 00:18

La Asociación de Caricaturistas de España (ACE) ha denunciado públicamente al Ayuntamiento de Marbella por no permitir que los profesionales del sector puedan desarrollar su ... trabajo en la vía pública durante este verano. Muchos de ellos llevan más de una década realizando estas obras de arte en la ciudad y ahora han tenido que trasladarse a otros municipios. «Es una actividad que no genera ruidos ni molestias a los vecinos y que, además, cuenta con una importante aceptación entre los marbellíes y los turistas que cada verano acuden a la localidad a disfrutar de sus vacaciones», señala el caricaturista y miembro de la AEC, Daniel Segarra.

