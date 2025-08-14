Caricaturistas de Marbella denuncian que el Ayuntamiento no les permite trabajar

La Asociación de Caricaturistas de España (ACE) ha denunciado públicamente al Ayuntamiento de Marbella por no permitir que los profesionales del sector puedan desarrollar su ... trabajo en la vía pública durante este verano. Muchos de ellos llevan más de una década realizando estas obras de arte en la ciudad y ahora han tenido que trasladarse a otros municipios. «Es una actividad que no genera ruidos ni molestias a los vecinos y que, además, cuenta con una importante aceptación entre los marbellíes y los turistas que cada verano acuden a la localidad a disfrutar de sus vacaciones», señala el caricaturista y miembro de la AEC, Daniel Segarra.

Los profesionales no entienden esta decisión del Consistorio y han emprendido una recogida de firmas para buscar el apoyo de la ciudadanía. «Pagamos nuestro autónomo y nuestros impuestos. Somos artistas requeridos por grandes empresas y, sin embargo, en nuestra ciudad no nos valoran», asegura Segarra quien ha puesto a modo de ejemplo varias caricaturas realizadas a la UEFA.

«No entendemos los motivos de esta negativa sistemática al desarrollo de una actividad que suma a la oferta turística y cultural de Marbella», agregan desde la asociación.

Asimismo, después de meses de desencuentros entre los caricaturistas y el Ayuntamiento de Marbella, un incidente reciente ha acrecentado el conflicto. Hace solo unos días, uno de estos caricaturistas fue expulsado por la Policía Local de la ubicación donde desarrollaba un trabajo que, en su caso, hace más de diez años que lleva a cabo en la ciudad.

Seguridad y masificación

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Marbella señalan que «la Delegación de Vía Pública ha decidido no autorizar, por el momento, permisos para la actuación de artistas callejeros en la vía pública. Esta medida responde a la necesidad de garantizar la seguridad, evitar la masificación de espacios y atender las peticiones trasladadas tanto por vecinos como por el sector comercial». Según fuentes municipales, la Delegada de Cultura ha mantenido un encuentro con representantes de este colectivo artístico, recogiendo sus inquietudes y trasladándolas a la Delegación de Vía Pública. Desde esta última se ha manifestado el máximo respeto por las distintas disciplinas artísticas y se ha propuesto canalizar estas expresiones a través de las vías institucionales adecuadas.

En este sentido, los artistas interesados podrán coordinar sus actuaciones con la Delegación de Cultura, en el marco de actividades culturales programadas, o bien con la Delegación de Comercio, dentro de las actividades promocionales de la ciudad, especialmente en periodos de menor afluencia de público. La medida se enmarca en un plan para la gestión de los espacios urbanos.