Los cantaores Iván Chaskio, Remedios Reyes, Chato de Málaga y José Tomé, protagonistas del Festival Flamenco 'Sierra Blanca' de Marbella

El Teatro Ciudad de Marbella albergará este viernes, 21 de noviembre, a las 20.00 horas, el XIX Festival Flamenco Sierra Blanca con la participación ... de los cantaores Iván Chaskio, Remedios Reyes, Chato de Málaga y José Tomé, además de con el cuadro flamenco de José Lucena. La directora general de Cultura, Carmen Díaz, ha presentado una nueva edición «de un evento tradicional en la localidad cada otoño» y ha resaltado «el trabajo extraordinario de la Peña Sierra Blanca en la divulgación de este arte, no solo en el municipio, sino también con los escolares».

«Fue el caso, entre otros, el de la semana pasada para conmemorar el Día Internacional del Flamenco, que fue el 16 de noviembre, pasando todos los centros educativos por su sede durante todas las mañanas para acercarse a esta disciplina con ilusión», ha apuntado.

Iván Chaskio irá acompañado al toque por el joven sampedreño Javier de Ana María, a la percusión por Carlos Rubio, y a las palmas por María Barea

La responsable municipal, que ha estado acompañada del presidente de la Peña Flamenca Sierra Blanca, Juan Recio, ha subrayado también «la estrecha colaboración entre esta entidad y la delegación de Cultura para el desarrollo de otras actividades, como el ciclo de guitarra flamenca y cante desarrollado en el Museo del Grabado Español Contemporáneo que hemos realizado este año y que seguiremos haciendo».

Cartel

Por su parte, Recio ha agradecido el respaldo recibido por el Consistorio y ha detallado que Iván Chaskio, que «ha sido una suerte contar con él porque canta por toda España», irá acompañado al toque por el joven sampedreño Javier de Ana María, a la percusión por Carlos Rubio, a las palmas por María Barea y Adrián Jerez y al baile por Bella Martínez. Por su parte, Remedios Reyes contará con Julio Romero al toque y Cepa Núñez y Ana Reyes a las palmas, mientras que Chato de Málaga tendrá a Ismael Rueda al toque y a Kiko de Tiriri, Rafalillo Habichuela y Kikone Santiago a las palmas y José Tomé (cantaor que participará por parte de la peña flamenca Sierra Blanca y que ha asistido a la presentación) dispondrá en su actuación de Ismael Rueda al toque.

Además, el cuadro flamenco de José Lucena también ofrecerá su espectáculo con José María Fernández y Antonio Luque Canito al cante, Pedro Guerra a la guitarra, Borja Fernández a la percusión y contando con 'Los Tremenditos' como invitados. El evento será presentado por Paco Vargas.

Concurso y entradas

El presidente de la peña, que ha apuntado que llevan más de 30 años llevando el flamenco a las aulas, ha señalado que dentro de su intensa actividad este sábado «también tendremos un concurso a nivel de la federación con cuatro cantaores y dos bailaores» y ha añadido que los martes, jueves, viernes y sábado la sede está abierta «para que puedan acercarse los aficionados y todos aquellos que quieran conocernos».

Las entradas del festival organizado por la Peña Flamenca Sierra Blanca, en colaboración con el Ayuntamiento de Marbella y la Diputación de Málaga, podrán adquirirse por 15 euros en la taquilla del teatro dos horas antes del inicio del espectáculo o en la web www.mientrada.net, pudiendo realizarse el pago solo con tarjeta.