La directora general de Cultura, Carmen Díaz, ha presentado el festival junto al presidente de la Peña Flamenca Sierra Blanca, Juan Recio. Josele

Los cantaores Iván Chaskio, Remedios Reyes, Chato de Málaga y José Tomé, protagonistas del Festival Flamenco 'Sierra Blanca' de Marbella

La gala se celebrará este viernes día 21 en el Teatro Ciudad de Marbella

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Martes, 18 de noviembre 2025, 19:12

El Teatro Ciudad de Marbella albergará este viernes, 21 de noviembre, a las 20.00 horas, el XIX Festival Flamenco Sierra Blanca con la participación ... de los cantaores Iván Chaskio, Remedios Reyes, Chato de Málaga y José Tomé, además de con el cuadro flamenco de José Lucena. La directora general de Cultura, Carmen Díaz, ha presentado una nueva edición «de un evento tradicional en la localidad cada otoño» y ha resaltado «el trabajo extraordinario de la Peña Sierra Blanca en la divulgación de este arte, no solo en el municipio, sino también con los escolares».

