Bomberos de Marbella rescatan a tres senderistas belgas atrapados en una zona escarpada

Una dotación completa de Bomberos de Marbella llevó a cabo en la tarde del lunes un complejo operativo de rescate en la zona de Monchalbán, ... en el término municipal de Marbella, para auxiliar a tres senderistas de nacionalidad belga, según informado este martes el Ayuntamiento de la localidad.

Los excursionistas, dos de ellos de 50 años de edad y el otro, un joven de 25, iniciaron su ruta a las 11.00 horas desde el entorno del Juanar, en Sierra Blanca, con destino a Istán. Durante el recorrido se desorientaron e intentaron descender hacia el pantano, adentrándose en un cañón de difícil acceso.

Finalmente, a las 18.30 horas, dieron aviso al centro de emergencias 112 informando de que necesitaban asistencia. Una vez movilizado el dispositivo de búsqueda, los bomberos de Marbella lograron contactar con los afectados mediante geolocalización, confirmando su posición en una zona escarpada. A poco menos de 250 metros en línea recta, los equipos iniciaron la aproximación empleando maniobras técnicas con cuerdas para acceder con seguridad.

Los efectivos, que cuentan con un amplio conocimiento del terreno, lograron alcanzar a los senderistas sin incidencias y acompañarlos hasta una zona segura. La intervención concluyó con éxito y sin daños personales tanto para los tres rescatados como para los profesionales que intervienieron en la operación.