La directora general de Cultura del Ayuntamiento de Marbella, Carmen Díaz, ha presentado evento literario. SUR

'Biblioteca de Escritores' permitirá conocer en Marbella la intimidad creativa de Manuel Vilas, David Uclés, Gioconda Belli e Ignacio Martínez de Pisón

La cita, coordinada por el periodista Jesús Marchamalo, se celebrará en el Hospital Real de la Misericordia los días 21 y 31 de octubre y 12 y 13 de noviembre

José Carlos García

Marbella

Miércoles, 15 de octubre 2025, 20:05

La sexta edición del ciclo 'Biblioteca de Escritores' permitirá conocer en Marbella la intimidad creativa de los autores de renombre Manuel Vilas, David Uclés, Gioconda ... Belli e Ignacio Martínez de Pisón, «dentro de un proyecto, nacido casi como una apuesta de futuro, y que se ha convertido a lo largo de los años en una cita imprescindible en la agenda cultural de Marbella en otoño», según ha subrayado la directora general de Cultura del Ayuntamiento de la localidad, Carmen Díaz.

