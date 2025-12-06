Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El teniente de alcalde sampedreño, Javier García, y el edil de Participación Ciudadana, Enrique Rodríguez, han presentado la agenda. SUR

Belenes, zambombas y actividades infantiles protagonizan el programa 'Navidad entre Vecinos' en San Pedro

Las actividades de la programación, que desarrolla el Ayuntamiento junto a asociaciones vecinales, se celebrarán hasta el 21 de diciembre

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Sábado, 6 de diciembre 2025, 09:05

Comenta

El Ayuntamiento de Marbella, a través de la Tenencia de Alcaldía de San Pedro Alcántara y la Delegación de Participación Ciudadana, ha presentado el programa ' ... Navidad entre Vecinos', que se celebrará hasta el 21 de diciembre. Esta iniciativa, coordinada junto a asociaciones locales, tiene como objetivo impulsar las tradiciones, reforzar la convivencia y dinamizar los barrios que incluye siete actividades principales, además de excursiones y encuentros organizados con los colectivos. El teniente de alcalde sampedreño, Javier García, ha destacado la importancia de la colaboración continua entre el Consistorio y el tejido vecinal de San Pedro y ha subrayado que esta cooperación «no solo se materializa en la organización de eventos, sino también en el apoyo municipal para promover actividades durante todo el año».

