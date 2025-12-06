Belenes, zambombas y actividades infantiles protagonizan el programa 'Navidad entre Vecinos' en San Pedro

El Ayuntamiento de Marbella, a través de la Tenencia de Alcaldía de San Pedro Alcántara y la Delegación de Participación Ciudadana, ha presentado el programa ' ... Navidad entre Vecinos', que se celebrará hasta el 21 de diciembre. Esta iniciativa, coordinada junto a asociaciones locales, tiene como objetivo impulsar las tradiciones, reforzar la convivencia y dinamizar los barrios que incluye siete actividades principales, además de excursiones y encuentros organizados con los colectivos. El teniente de alcalde sampedreño, Javier García, ha destacado la importancia de la colaboración continua entre el Consistorio y el tejido vecinal de San Pedro y ha subrayado que esta cooperación «no solo se materializa en la organización de eventos, sino también en el apoyo municipal para promover actividades durante todo el año».

El edil ha puesto el acento en que la Navidad «será especialmente activa» y ha agradecido la implicación de las asociaciones de la plaza de la Libertad, La Constitución, Fuente Nueva y El Ingenio, que «representan a numerosos residentes de San Pedro Alcántara». Por su parte, el concejal de Participación Ciudadana, Enrique Rodríguez, quien ha remarcado que la finalidad de este programa «es fomentar los espacios de encuentro vecinales», ha recordado que ya se han celebrado algunas iniciativas, como la excursión conjunta a Rute, Mollina y Málaga, así como las sesiones de 'Cine entre vecinos', donde cada colectivo puede elegir película, fecha y horario dentro del periodo navideño.

Belén, castillos hinchables, zambomba

Durante la presentación, la representante de la Asociación El Cruce, Estrella García, ha informado de que su colectivo iniciará hoy mismo la programación con la inauguración de su Belén, elaborado de manera artesanal y ampliado este año gracias a la colaboración de socios y vecinos, tras lo que se ofrecerá chocolate con churros en la Plaza de la Libertad.

También ha anunciado que tendrá lugar una fiesta infantil el 13 de diciembre, con castillos hinchables y actuaciones, así como la visita de Papá Noel el día 18 para recoger las cartas de los más pequeños. El día 20 celebrarán igualmente su tradicional zambomba, con música en directo, reparto de pestiños elaborados por voluntarias y un encuentro vecinal donde cantarán villancicos.

Teatro musical, churros, Papá Noel...

La portavoz de la Asociación Arcos Blanco, María Rodríguez, ha señalado por su parte que la actividad central será el 19 de diciembre, donde presentarán un teatro musical protagonizado por los niños del colectivo, quienes participarán en la narrativa, el baile y la escenografía. La jornada incluirá también churros con chocolate, animación infantil y la visita de Papá Noel.

Por último, el representante de la Asociación Julio Romero de Torres, Daniel Díaz, ha anunciado que el 8 de diciembre inaugurarán su belén en la sede del Ingenio. Además, el día 21 celebrarán una zambomba, en la que se darán cita grupos musicales, la escuela de ballet clásico y la academia 'Ven y Baila'. La fiesta contará con churros con chocolate y la presencia de Papá Noel y se prolongará durante la tarde con actuaciones y actividades abiertas a todos los vecinos.