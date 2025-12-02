El bazar navideño a beneficio de Cáritas regresa al Palacio de Congresos de Marbella con un centenar de puestos

El Palacio de Ferias y Congresos Adolfo Suárez de Marbella acogerá del 11 al 14 de diciembre, en horario de 12.00 a 21.00 ... horas, una nueva edición del Bazar Solidario de Navidad de Cáritas, que contará con un centenar de puestos, una amplia zona de restauración con siete establecimientos y un programa de actividades paralelo que incluye talleres infantiles, presentaciones de libros, conciertos y, como novedad, una pista de patinaje sobre hielo.

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha destacado durante la presentación del evento el «esfuerzo inmenso» que realiza la entidad durante todo el año y ha subrayado que el bazar es «una oportunidad extraordinaria para que la ciudad demuestre una vez más su enorme generosidad». Muñoz ha recordado que en la pasada edición se alcanzaron casi 250.000 euros de recaudación y ha confiado en que «este año se supere esa cifra, gracias al compromiso de los voluntarios y al apoyo de los vecinos».

La regidora, que ha estado acompañada por el presidente de esta iniciativa, Antonio Belón; el coordinador general, Alberto García; la integrante de la organización Carmen Quesada y el párroco de la iglesia de la Encarnación, José Sánchez, ha afirmado que «es una oportunidad para disfrutar en familia, realizar las primeras compras navideñas y, al mismo tiempo, contribuir a una causa que mejora la vida de muchas personas de nuestra ciudad».

Juan José Padilla, Marta Robles, pastorales, mus...

El bazar, con un precio simbólico de la entrada de dos euros, contará con un centenar de puestos de artículos navideños, decoración, moda, libros, artesanía, muebles y productos tradicionales. Respecto a los actos programados, el torero Juan José Padilla será nombrado embajador de la cita; autores como Marta Robles o Marta Díaz Bielsa, presentarán sus obras; actuaciones de pastorales y coros pondrán la nota musical y se celebrarán torneos de mus, dominó y canasta, a lo que se sumará la degustación de un roscón de reyes de diez metros de longitud.

Belón ha agradecido el apoyo municipal y de las numerosas empresas patrocinadoras de esta iniciativa, que este año cumple veinte ediciones y que destina la totalidad de su recaudación a ayudar a familias en situación de vulnerabilidad. «El bazar representa una parte esencial de los ingresos anuales de las siete Cáritas de la ciudad, permitiendo financiar proyectos de ayuda directa, comedores, programas de inserción laboral y apoyo en situaciones de emergencia», ha añadido por su parte Sánchez.