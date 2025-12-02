Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, junto al párroco de la iglesia de la Encarnación, José Sánchez, y los organizadores de la cita. Josele

El bazar navideño a beneficio de Cáritas regresa al Palacio de Congresos de Marbella con un centenar de puestos

El Ayuntamiento espera que este año la recaudación rebase los casi 250.000 euros que se consiguieron en 2024

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Martes, 2 de diciembre 2025, 21:07

El Palacio de Ferias y Congresos Adolfo Suárez de Marbella acogerá del 11 al 14 de diciembre, en horario de 12.00 a 21.00 ... horas, una nueva edición del Bazar Solidario de Navidad de Cáritas, que contará con un centenar de puestos, una amplia zona de restauración con siete establecimientos y un programa de actividades paralelo que incluye talleres infantiles, presentaciones de libros, conciertos y, como novedad, una pista de patinaje sobre hielo.

