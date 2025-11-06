El barrio de Plaza de Toros de Marbella será el día 8 el punto de encuentro de la nueva edición del 'Día del Vecino'

El concejal de Participación Ciudadana, Enrique Rodríguez, ha presentado una nueva edición del 'Día del Vecino', una cita que tendrá lugar este sábado, 8 de ... noviembre, en el parque central de la avenida Reina Victoria. El evento contará con una paella popular, actuaciones de academias de baile y actividades infantiles, «con el objetivo de fortalecer la convivencia y dinamizar la vida social del barrio», ha apuntado el edil, quien ha destacado que se trata de «una iniciativa que ya es todo un clásico en la ciudad y que cada año crece y se supera gracias al esfuerzo del colectivo».

Rodríguez ha detallado que la jornada comenzará a las 12.30 horas y contará con el tradicional arroz, elaborado de forma altruista por el presidente de la Asociación de Vecinos de Plaza de Toros, Gerardo López. «Es uno de los grandes reclamos del evento y cada año se baten récords de asistencia, con miles de raciones distribuidas», ha indicado, precisando que cada plato tendrá un coste simbólico de un euro.

Barra con precios populares y actuaciones

Además, habrá barra con precios populares, castillos hinchables y animación para los más pequeños. Asimismo, están previstas actuaciones del grupo de las Hermanas Cervera y de la Academia de Baile de Gema Piña. «Es una jornada abierta a toda la ciudadanía, no solo a los vecinos del barrio, y animo a todos a que se acerquen a compartir este día festivo y solidario», ha señalado el concejal.

Por su parte, el secretario del colectivo vecinal, Rafael Jiménez, ha agradecido el respaldo municipal y ha recordado que «comenzamos con esta fiesta hace 18 años como una celebración más íntima entre socios, pero ha crecido hasta convertirse en una cita multitudinaria». Finalmente, ha precisado que esta iniciativa se enmarca en los presupuestos participativos y forma parte de un calendario anual que incluye otras acciones como 'Navidad entre vecinos' y la colaboración en las Cruces de Mayo. «Invitamos a todos a que nos acompañen este sábado», ha concluido.