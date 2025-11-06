Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El concejal de Participación Ciudadana, Enrique Rodríguez, ha presentado una nueva edición del 'Día del Vecino'. SUR

El barrio de Plaza de Toros de Marbella será el día 8 el punto de encuentro de la nueva edición del 'Día del Vecino'

El evento contará con una paella popular y actividades musicales e infantiles

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Jueves, 6 de noviembre 2025, 22:48

Comenta

El concejal de Participación Ciudadana, Enrique Rodríguez, ha presentado una nueva edición del 'Día del Vecino', una cita que tendrá lugar este sábado, 8 de ... noviembre, en el parque central de la avenida Reina Victoria. El evento contará con una paella popular, actuaciones de academias de baile y actividades infantiles, «con el objetivo de fortalecer la convivencia y dinamizar la vida social del barrio», ha apuntado el edil, quien ha destacado que se trata de «una iniciativa que ya es todo un clásico en la ciudad y que cada año crece y se supera gracias al esfuerzo del colectivo».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Identifican a la segunda víctima mortal del accidente de la antigua N-340
  2. 2

    Urbanismo abre expediente a un empresario por el asfaltado ilegal de un camino junto a Pinares
  3. 3 El SEPE denegará el subsidio para mayores de 52 años a los parados que no coticen dos años en los 15 previos a la jubilación
  4. 4 Una niña de 7 años sufre una fractura de nariz en su colegio de Marbella tras un empujón: «La llamaban gorda, fea, panchita%u2026»
  5. 5 Málaga ya tiene fecha para el encendido del alumbrado de Navidad 2025
  6. 6 Así es el ME Meliá Málaga, el nuevo cinco estrellas de la capital
  7. 7 El corte total de Eugenio Gross para la obra del metro de Málaga ya tiene fecha
  8. 8

    Uno de cada cuatro malagueños está en riesgo de sufrir un ictus
  9. 9 Aemet desactiva el aviso naranja por lluvias tras dejar casi 30 litros en Málaga
  10. 10 Despiden a un camarero de Nerja tras pillarlo desbrozando el jardín durante su baja por «dolor lumbar» y un tribunal lo declara improcedente

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El barrio de Plaza de Toros de Marbella será el día 8 el punto de encuentro de la nueva edición del 'Día del Vecino'

El barrio de Plaza de Toros de Marbella será el día 8 el punto de encuentro de la nueva edición del &#039;Día del Vecino&#039;