'Sin barreras y muy capaces', a punto el evento deportivo para personas con otras capacidades

'Sin barreras y muy capaces', el evento deportivo para personas con otras capacidades que cada año se celebra en Marbella, llegará el próximo día ... 20 al polideportivo El Arquillo, en San Pedro Alcántara. La cita reunirá a partir de las 9.00 horas a 150 deportistas representando a entre ocho y diez entidades sociales.

La actividad tiene como objetivo «organizar una jornada de convivencia y compañerismo a través del deporte para personas con capacidades diferentes, invitando a colectivos de diferentes puntos de la provincia y que puedan entretenerse y divertirse, además del aprendizaje deportivo y los valores educativos que se impartirán a lo largo del día». Así lo ha destacado el teniente de alcalde de San Pedro Alcántara, Javier García, quien ha presentado junto al edil del ramo, Lisandro Vieytes, una iniciativa que ampliará este año las disciplinas de baloncesto, fútbol sala y petanca con atletismo. En el proyecto colaboran el Club de Petanca y la Peña Malaguista de San Pedro, que dispone de un club inclusivo que juega la liga provincial, y cuenta con usuarios de Valores, Principito y Aspandem, ha explicado García.

El edil ha señalado que, además, habrá bailes y animaciones, y el evento contará también con la colaboración de Policía Local y Bomberos con distintas exhibiciones. «Se trata de que los asistentes puedan disfrutar durante todo el día con diferentes actividades y esperando tener el buen tiempo que no tuvimos el año pasado y se suspendió», ha resaltado el teniente de alcalde.

«Se trata de unas mini olimpiadas para los participantes y cada uno jugará la disciplina que desee», ha señalado Antonio Ruiz, presidente de la Peña Malaguista. Por el momento, ya han confirmado cinco o seis clubes, «pero están preguntando ya varios colectivos de Málaga para apuntarse», y «todos los años, alcanzamos entre 150 y 200 niños», ha recordado. Los organizadores están buscando que participen «la máxima cantidad de asistentes posible», según han señalado desde el Club de Petanca San Pedro.