La Peña Malaguista y el Club Petanca de San Pedro colaboran en el evento. SUR

'Sin barreras y muy capaces', a punto el evento deportivo para personas con otras capacidades

El polideportivo El Arquillo, en San Pedro Alcántara, acogerá el día 20 estas mini olimpiadas, que reunirán a 150 deportistas

José Carlos García

Marbella

Sábado, 6 de septiembre 2025, 11:38

'Sin barreras y muy capaces', el evento deportivo para personas con otras capacidades que cada año se celebra en Marbella, llegará el próximo día ... 20 al polideportivo El Arquillo, en San Pedro Alcántara. La cita reunirá a partir de las 9.00 horas a 150 deportistas representando a entre ocho y diez entidades sociales.

