El Ayuntamiento ultima el tercer centro de mayores de San Pedro, que abrirá en primavera

El Ayuntamiento de Marbella continúa avanzando en la construcción del tercer Centro de Participación Activa (CPA) de San Pedro Alcántara, un equipamiento que se encuentra ... en su fase final de ejecución. La alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha visitado la actuación junto al teniente de alcalde sampedreño, Javier García, y ha subrayado que «va a ser un espacio de referencia en la atención de nuestros mayores, pensado para convertirse en punto de encuentro y actividades», al tiempo que ha señalado que «cuenta con una ubicación inmejorable, en un área de expansión en la zona sur junto al bulevar, lo que facilitará su accesibilidad y permitirá a muchos usuarios tener un recurso muy cercano a sus viviendas».

La primera edil ha precisado que «las obras, que comenzaron en julio, concluirán antes de final de año y, una vez recepcionado el edificio, los trabajos de conexión a gas y otros suministros pueden prolongarse dos o tres meses más, por lo que está previsto que se encuentre a pleno funcionamiento en primavera». Ha especificado que el proyecto tiene una inversión de 530.000 euros» y ha explicado que «estamos transformando unos locales en bruto, que anteriormente se utilizaban para el almacenamiento de enseres municipales, en un centro multiactivo y polivalente, capaz de dar respuesta a diferentes necesidades».

Versatilidad

En cuanto al diseño y características del nuevo centro, ha detallado que contará con más de 300 metros cuadrados de superficie a nivel de calle e incluirá un bar-cafetería, una cocina totalmente equipada de más de 11 metros cuadrados, un amplio comedor-salón de casi 130 metros cuadrados y dos salas polivalentes.

Asimismo, la alcaldesa ha resaltado la versatilidad de un local que «puede funcionar de manera conjunta como un único espacio gracias a tabiques móviles que permiten adaptar cada zona en función de la actividad que se va a realizar» y ha indicado que se ha puesto «especial atención en que el proyecto cumpla con criterios de sostenibilidad y eficiencia energética y que su estética exterior sea contemporánea y atractiva». Además, ha añadido que «la insonorización completa del edificio garantizará el confort y la tranquilidad de los usuarios».

En los últimos años se han construido seis centros de mayores, además de reformarse otros espacios, y el próximo que se remodelará será el de Los Paisajes, en Las Albarizas

La regidora ha recordado que en los últimos años se han construido seis nuevos centros de mayores en la localidad, todos plenamente operativos, y se han acometido remodelaciones, en algunas casos prácticamente integrales, en los ya existentes. En la actualidad hay más de 10.500 socios y el Ayuntamiento oferta 23 talleres que suponen 10.600 horas semanales de actividades.

Por último, ha anunciado que los presupuestos también incluirán el acondicionamiento del centro de personas mayores Los Paisajes, en Las Albarizas.