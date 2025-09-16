El Ayuntamiento responde a OSP: «San Pedro es donde más se ha invertido»
Félix Romero considera que la concentración convocada por el partido sampedreño «no es el camino» y que la utiliza para «otras necesidades»
Marbella
Martes, 16 de septiembre 2025, 23:54
«Si hay una zona donde se han volcado los recursos y que ha tenido toda nuestra atención es San Pedro Alcántara». Con estas palabras ... el portavoz del gobierno municipal, Félix Romero, respondía a la convocatoria de concentración realizada por Opción Sampedreña (OSP) ante las políticas del Ayuntamiento de Marbella en San Pedro y Nueva Andalucía.
Romero recordó actuaciones como las del recinto ferial o el «bulevar único en la provincia» que se construido, a las que se suman otras como la biblioteca, el centro de mayores, la escuela de música y danza, el pabellón Sergio Scariolo, estrenado hace apenas seis meses, o las promociones de viviendas impulsadas. «Es donde más se ha invertido», zanjó.
El portavoz del gobierno municipal considera que la protesta convocada por OSP «no es el camino» y que la formación política lo está utilizando para «otras necesidades», si bien se mostró respetuoso con el uso de «un derecho fundamental» en un país democrático como España. «Ellos tienen ese derecho fundamental y nosotros el de opinar», apuntó Romero.
