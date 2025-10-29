El Ayuntamiento renueva su compromiso con el Marbella Rugby Club

El Ayuntamiento de Marbella ha renovado su compromiso con el Marbella Rugby Club con la firma de un convenio, dotado de una subvención nominativa de ... 50.000 euros, «para contribuir al desarrollo de sus programas y proyectos deportivos, y que incluyen no solo el mantenimiento de las instalaciones municipales que les han sido cedidas, sino también la financiación de los desplazamientos y el coste económico general que implica una entidad de esta magnitud».

Así lo ha destacado la alcaldesa, Ángeles Muñoz, durante el acto celebrado esta tarde, donde ha asegurado que «es un orgullo para la ciudad tener uno de los mejores clubes de España y a nivel internacional» y ha puesto también en valor «la apuesta que realiza por una cantera maravillosa, lo que hace posible que sea una gran familia, y que después puedan tener a unos magníficos deportistas que convoca la propia selección española».

En este sentido, la regidora, que ha estado acompañada del concejal de Deportes, Lisandro Vieytes, ha subrayado los éxitos que ha cosechado el club, cuyos jugadores se han proclamado campeones de España y de Andalucía, consolidándose como unos «grandes líderes». Por su parte, José Arjona, presidente del Marbella Rubgy Club, ha agradecido la renovación del convenio y ha manifestado que representa «una alegría y una tranquilidad, de manera que podamos poder llevar cabo todas nuestras actividades».

Ha explicado que actualmente cuentan «con muchísimos equipos, más que nunca, lo que implica la realización de numerosos desplazamientos por toda España, a ciudades como Barcelona, Valladolid y Madrid, con gran cantidad de niños». Ha avanzado que en la próxima temporada «vamos a hacer lo mejor posible; al final tenemos una una gran cantera muy bien formada» y ha mostrado su convencimiento de que el club «volverá a pelear por las primeras posiciones en el campeonato de Andalucía». «Eso nos dará el pase a los campeonatos de España y estoy seguro que los chicos estarán de nuevo a la altura», ha apostillado.