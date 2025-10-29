Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha firmado el convenio con el presidente del Marbella Rubgy Club, José Arjona. SUR

El Ayuntamiento renueva su compromiso con el Marbella Rugby Club

El Consistorio otorga una subvención de 50.000 euros para contribuir a los proyectos deportivos de la entidad

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Miércoles, 29 de octubre 2025, 21:50

Comenta

El Ayuntamiento de Marbella ha renovado su compromiso con el Marbella Rugby Club con la firma de un convenio, dotado de una subvención nominativa de ... 50.000 euros, «para contribuir al desarrollo de sus programas y proyectos deportivos, y que incluyen no solo el mantenimiento de las instalaciones municipales que les han sido cedidas, sino también la financiación de los desplazamientos y el coste económico general que implica una entidad de esta magnitud».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Carlos Fernández, el último prófugo del caso Malaya, queda en libertad
  2. 2 Aemet amplía la alerta amarilla a toda la provincia de Málaga y avisa de posibles tornados y mangas marinas
  3. 3 Supuesta violación en Benalmádena tras una cita en Tinder: «Sé que quieres mis genes superiores»
  4. 4

    Cierra el restaurante Noviembre tras 14 años en el Centro de Málaga
  5. 5

    Jesús Gámez: «Schuster es el entrenador menos profesional que me encontré en el fútbol»
  6. 6

    Tres muertos en dos semanas en Galicia por el ataque de avispas asiáticas
  7. 7 Detenidos los sospechosos de la oleada de robos en la barriada de La Alquería de Alhaurín de la Torre
  8. 8 Detenido en Benalmádena por retener en su casa y violar con «gran violencia» a una joven a la que conoció en Tinder
  9. 9 ¿Quieres optar a una VPO de alquiler en Málaga por unos 500 euros al mes? Esto es lo que tienes que saber
  10. 10 Educación aprecia tres faltas muy graves en el profesor suspendido por propasarse con una menor en un conservatorio de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Ayuntamiento renueva su compromiso con el Marbella Rugby Club

El Ayuntamiento renueva su compromiso con el Marbella Rugby Club