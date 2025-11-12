Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El teniente de alcalde de San Pedro, Javier García, ha presentado el proyecto. SUR

El Ayuntamiento mejorará la accesibilidad y la movilidad peatonal en la avenida de la Constitución de San Pedro

Las aceras pasarán de 1,5 a 2 metros de ancho, y habrá bolardos, nuevos alcorques y cambiará la zona de carga y descarga

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 21:40

Comenta

El Ayuntamiento de Marbella ha emprendido obras de mejora en la avenida de la Constitución de San Pedro Alcántara, en su confluencia con Doctor Esteban ... San Mateo, dentro del Plan de Regeneración Urbana, que «tiene como objetivos fundamentales avanzar en la accesibilidad, la movilidad peatonal, la eficiencia energética y la sostenibilidad y las automatizaciones de sistemas de riego, y que plantea una docena de puntos de intervención en su actual fase».

