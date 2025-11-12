El Ayuntamiento mejorará la accesibilidad y la movilidad peatonal en la avenida de la Constitución de San Pedro

El Ayuntamiento de Marbella ha emprendido obras de mejora en la avenida de la Constitución de San Pedro Alcántara, en su confluencia con Doctor Esteban ... San Mateo, dentro del Plan de Regeneración Urbana, que «tiene como objetivos fundamentales avanzar en la accesibilidad, la movilidad peatonal, la eficiencia energética y la sostenibilidad y las automatizaciones de sistemas de riego, y que plantea una docena de puntos de intervención en su actual fase».

Así lo ha destacado el teniente de alcalde sampedreño, Javier García, quien ha detallado que los trabajos, que cuentan con un presupuesto de 48.000 euros de fondos municipales y un plazo previsto de ejecución de un mes, la lleva a cabo una empresa local y beneficiará a una superficie de actuación de 250 metros cuadrados y una longitud de 69 metros lineales.

El edil ha explicado que el proyecto contempla una renovación integral del acerado, que tenía una anchura de medio metro e impedía el tránsito de personas con movilidad reducida y de peatones en general. Tras los trabajos, pasarán a tener una anchura de dos metros, lo que garantiza itinerarios peatonales accesibles y seguros.

Reorganización

La intervención incluye la creación de diez nuevos alcorques con sus correspondientes rejillas de protección para los árboles existentes, la instalación de bolardos y la adecuación de los vados peatonales, así como la reorganización de los servicios afectados y los accesos adoquinados de la zona.

Además de «la preocupación de los vecinos para la ejecución de los trabajos, se ha tenido en cuenta la del comercio local respecto a la carga y descarga», de modo que este espacio se reubicará en la misma calle, con el fin de compatibilizar la accesibilidad con las necesidades de comerciantes y transportistas.