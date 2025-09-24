El Ayuntamiento mejora la seguridad y la accesibilidad en uno de los principales accesos al paseo marítimo de Marbella

El Ayuntamiento de Marbella ha puesto en marcha una actuación de mejora integral en una de las escaleras principales de acceso al paseo marítimo, ubicadas ... en la calle Arturo Rubinstein, en el distrito Oeste, con el objetivo de reforzar la seguridad de la infraestructura, prevenir filtraciones de agua y optimizar la accesibilidad para los vecinos y visitantes. El concejal de Obras, Diego López, ha subrayado la necesidad de esta intervención debido al deterioro que presentaba la escalera, tanto en los peldaños como en la red de saneamiento.

«Se trataba de una infraestructura con muchos años de uso que precisaba de una serie de arreglos», ha apuntado. En este sentido, ha reseñado que, a través de esta actuación «renovamos los accesos, instalamos sumideros para canalizar adecuadamente las aguas pluviales hacia la red de alcantarillado y eliminamos las jardineras que favorecían la aparición de humedades, con el fin de garantizar la estabilidad estructural y la seguridad en la zona», ha señalado.

El concejal ha explicado que las obras, que están incluidas en el Plan de distritos, cuentan con un plazo de ejecución aproximado de dos semanas, «lo que permitirá tener los sumideros plenamente operativos antes de la temporada de lluvias más intensas». Además, ha especificado que la actuación contempla la sustitución de las jardineras, que también provocaban la entrada de agua y hacían que se debilitase la estructura, por superficies de mármol «para aportar mayor elegancia al entorno y pudiendo servir también para hacer un mirador hacia el mar, sin que las plantas arbustivas que había en algún momento pudiesen llegar a impedir la vista al mismo».

Por su parte, el delegado del distrito Oeste, Alejandro González, ha destacado la importancia de esta mejora para los residentes del área de Molino de Viento. «Es un acceso muy transitado al paseo marítimo y esta intervención, aunque en gran parte preventiva y poco visible, va a repercutir de manera directa en la calidad de vida de los vecinos, ya que era una actuación necesaria por el problema de las filtraciones de agua». «Nuestro compromiso es atender las necesidades que nos trasladan y garantizar el adecuado mantenimiento de los espacios públicos», ha apostillado.