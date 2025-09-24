Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El concejal de Obras, Diego López, y el delegado del distrito Oeste, Alejandro González, en la zona de la actuación. SUR

El Ayuntamiento mejora la seguridad y la accesibilidad en uno de los principales accesos al paseo marítimo de Marbella

El Consistorio ha puesto en marcha una actuación de mejora integral en las escaleras de mármol de la calle Arturo Rubinstein

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 19:08

El Ayuntamiento de Marbella ha puesto en marcha una actuación de mejora integral en una de las escaleras principales de acceso al paseo marítimo, ubicadas ... en la calle Arturo Rubinstein, en el distrito Oeste, con el objetivo de reforzar la seguridad de la infraestructura, prevenir filtraciones de agua y optimizar la accesibilidad para los vecinos y visitantes. El concejal de Obras, Diego López, ha subrayado la necesidad de esta intervención debido al deterioro que presentaba la escalera, tanto en los peldaños como en la red de saneamiento.

