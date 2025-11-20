Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El teniente de alcalde sampedreño, Javier García, ha visitado los trabajos. SUR

El Ayuntamiento mejora la accesibilidad en las confluencias de las calles Toledo y la avenida de la Constitución de San Pedro

La obra, que es una de las doce actuaciones de regeneración urbana en el núcleo sampedreño, permitirá mejorar la movilidad peatonal y recuperar esta transitada zona

José Carlos García

Marbella

Jueves, 20 de noviembre 2025, 18:31

El Ayuntamiento de Marbella está ejecutando una actuación en la confluencia de las calles Toledo y la avenida de la Constitución de San Pedro Alcántara ... con el objetivo de mejorar la accesibilidad en la zona. El teniente de alcalde sampedreño, Javier García, ha visitado hoy los trabajos y ha explicado que «es una obra incluida dentro de las doce que se enmarcan en el plan de regeneración urbana, que va a favorecer la movilidad peatonal y va a recuperar un espacio público muy transitado, con una alta concentración de comercios y establecimientos de restauración».

