El Ayuntamiento mejora la accesibilidad en las confluencias de las calles Toledo y la avenida de la Constitución de San Pedro

El Ayuntamiento de Marbella está ejecutando una actuación en la confluencia de las calles Toledo y la avenida de la Constitución de San Pedro Alcántara ... con el objetivo de mejorar la accesibilidad en la zona. El teniente de alcalde sampedreño, Javier García, ha visitado hoy los trabajos y ha explicado que «es una obra incluida dentro de las doce que se enmarcan en el plan de regeneración urbana, que va a favorecer la movilidad peatonal y va a recuperar un espacio público muy transitado, con una alta concentración de comercios y establecimientos de restauración».

El edil ha detallado que «la intervención se centra en una superficie de 264 metros cuadrados, en la que se va a renovar toda la pavimentación» y ha subrayado que «para facilitar el paso de los peatones y optimizar la seguridad, se va a incorporar suelo abotonado y se van a reducir las escalinatas y desniveles existentes, cambiando la rasante y colocando más de cinco metros de nueva barandilla». Ha afirmado que «es una iniciativa importante porque somos conscientes de que, al igual que en el resto de España y de Europa, la población está envejeciendo y tenemos que garantizar cada día más la eliminación de barreras arquitectónicas».

El teniente de alcalde ha indicado que «se trata de una obra ejecutada por una empresa local» y ha remarcado que «son actuaciones que mejoran la calidad de vida de los vecinos y también suponen un impulso a la actividad económica de San Pedro Alcántara».