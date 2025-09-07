Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los trabajos se desarrollan en los centros educativos en jornadas de mañana y tarde. SUR

El Ayuntamiento de Marbella ultima el dispositivo especial de limpieza en centros educativos

El trabajo lo desarrolla en colegios y guarderías una treintena de operarios con ocho vehículos de agua a presión y cuatro barredoras de gran capacidad

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Domingo, 7 de septiembre 2025, 14:15

El Ayuntamiento de Marbella está llevando a cabo un dispositivo especial de limpieza en los colegios, incluidas las escuelas infantiles del municipio, para su puesta ... a punto de cara al inicio del curso escolar 2025-2026. El concejal del área, Diego López, ha destacado que el objetivo de esta intervención, que se desarrolla desde el pasado día 1 y hasta el 9 de septiembre, es que «la comunidad educativa encuentre unas instalaciones en perfecto estado en su regreso a las aulas, garantizando que patios, accesos y entornos estén listos para acoger a los alumnos de la ciudad».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detectan de madrugada una «impresionante bola de fuego» sobre Málaga
  2. 2 Denuncian dos presuntas agresiones sexuales en Teba en apenas una semana
  3. 3 Adiós a las míticas cajas de palmeras: Casa Kiki cambia su imagen
  4. 4 El entrenador de kárate de Torremolinos facilitó a dos de sus víctimas becas en un colegio privado del que era socio
  5. 5 Un frente dejará hoy nubosidad, tormentas «localmente fuertes» y posibles depósitos de barro en Andalucía
  6. 6 Tormentas, granizo y rachas muy fuertes de viento: cinco provincias andaluzas en aviso este sábado
  7. 7 Muere Azuquita, miembro de los Rumba Kings, a los 47 años
  8. 8 Arrestado en Vélez-Málaga con un turismo de alta gama robado en Bélgica, tres pistolas y 960 euros
  9. 9

    El Málaga, del éxtasis al descontrol
  10. 10 Ensayo peatonal de la calle Victoria en Málaga tras más de dos meses cerrada al tráfico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Ayuntamiento de Marbella ultima el dispositivo especial de limpieza en centros educativos

El Ayuntamiento de Marbella ultima el dispositivo especial de limpieza en centros educativos