La alcaldesa de Marbella y la presidenta de Aspandem, en presencia del teniente de alcalde de San Pedro, han firmado los dos convenios. SUR

El Ayuntamiento de Marbella subvenciona con 300.000 euros la actividad asistencial y de formación de Aspandem

El Consistorio renueva su compromiso con la entidad, que cuenta con casi un millar de usuarios, con la firma de dos convenios de colaboración

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Domingo, 16 de noviembre 2025, 16:29

El Ayuntamiento de Marbella ha renovado su compromiso con Aspandem con la firma de dos convenios de colaboración por un importe total de 299.000 ... euros que permitirán reforzar su programa asistencial y el proyecto Viverismo de formación laboral. La alcaldesa marbellí, Ángeles Muñoz, que ha suscrito el acuerdo con la presidenta de la asociación, María José Morales, ha destacado «la labor de una entidad de referencia en Andalucía, que sigue creciendo y que presta un servicio esencial a las personas con discapacidad y a sus familias» y ha precisado que «actualmente atiende a más de 950 usuarios, a los que acompaña ofreciéndoles atención temprana, terapias específicas y todos los cuidados necesarios para mejorar su calidad de vida».

