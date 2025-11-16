El Ayuntamiento de Marbella subvenciona con 300.000 euros la actividad asistencial y de formación de Aspandem

El Ayuntamiento de Marbella ha renovado su compromiso con Aspandem con la firma de dos convenios de colaboración por un importe total de 299.000 ... euros que permitirán reforzar su programa asistencial y el proyecto Viverismo de formación laboral. La alcaldesa marbellí, Ángeles Muñoz, que ha suscrito el acuerdo con la presidenta de la asociación, María José Morales, ha destacado «la labor de una entidad de referencia en Andalucía, que sigue creciendo y que presta un servicio esencial a las personas con discapacidad y a sus familias» y ha precisado que «actualmente atiende a más de 950 usuarios, a los que acompaña ofreciéndoles atención temprana, terapias específicas y todos los cuidados necesarios para mejorar su calidad de vida».

Ha subrayado que «desde el Consistorio vamos a seguir estando a su lado para que pueda desarrollar su trabajo con todas las garantías» y ha avanzado que «ya se está redactando el próximo plan de apoyo a colectivos sociales».

Calidad, un CAIT y tres centros ocupacionales y de día

Por su parte, Morales ha agradecido el respaldo municipal y ha explicado que «es una ayuda muy necesaria que nos permite continuar ofreciendo un servicio de calidad para que nuestros usuarios estén atendidos de la mejor manera posible» ya que, como ha detallado, «en los últimos años hemos pasado de 600 usuarios a casi un millar, por lo que el mantenimiento es más complicado y esta colaboración lo hace posible».

El programa asistencial cuenta con 125 trabajadores, 563 voluntarios y 749 socios

Ha especificado que el programa asistencial, sufragado con un importe de 236.000 euros, cuenta con 125 trabajadores, 563 voluntarios y 749 socios. Respecto al proyecto Viverismo, con una dotación económica de 63.000 euros, ha detallado que «contempla una formación teórico-práctica en jardinería, dirigida a personas con discapacidad intelectual con un grado igual o superior al 33%, va a beneficiar directamente a 30 usuarios y se va a realizar en nuestro propio vivero, en San Pedro Alcántara».

Ha recordado que la entidad gestiona dos Centros de Atención Infantil Temprana (CAIT) en Marbella y San Pedro Alcántara, donde se ofrecen terapias de psicología, fisioterapia y logopedia para niños de 0 a 6 años, y tres centros ocupacionales y de día, en El Arquillo, Las Palomas y La Campana, que imparten talleres de jardinería, artes gráficas, lavandería y cocina.