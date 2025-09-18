El Ayuntamiento de Marbella subasta por 723.000 euros un local en Jacinto Benavente

El Ayuntamiento de Marbella ha puesto a la venta el local de 305,32 metros cuadrados que posee en el número 11 de la calle ... Jacinto Benavente y que ocupa la sede del Planeamiento General. El Consistorio ha sacado a licitación este inmueble mediante el procedimiento de subasta pública por un importe de 723.418,23 euros.

El precio del local se basa en un estudio de mercado que ha efectuado el Ayuntamiento por la zona, en el que han aplicado hasta cinco coeficientes: superficie, situación, estado y calidades, escaparate y negociación. El informe se basa en los precios de los anuncios y este último coeficiente lo que prevé es que la transacción se cierre por un 10 por ciento por debajo de la oferta de mercado.

El estudio recoge seis muestras de mercado, tres de ellas correspondientes a locales de Jacinto Benavente, con precios de 399.000 euros para un local de 95 metros cuadrados; 500.000 euros por otro de 120; y los 1,45 millones por los que se vende un inmueble de 400 metros cuadrados. Los otros tres locales están en las calles Juan Ramón Jiménez (295.000 euros por 110 metros cuadrados a reformar) y Hermanos Belón Lima (875.000 euros y 258 metros cuadrados) y en la avenida Ricardo Soriano (1.090.000 euros por 250 metros cuadrados).

El Consistorio ha completado la mitad del proceso de expropiación del edificio de Urbanismo en Alonso de Bazán

Las ofertas pueden presentarse hasta el próximo 8 de octubre y deberán alcanzar al menos los 723.418 euros del presupuesto de licitación. El adjudicatario deberá añadir a este coste el correspondiente a los impuestos, tasas y gravámenes que resulten aplicables de acuerdo con la normativa, así como cualquier otro coste que pueda llevar aparejado.

Un nuevo gran edificio

Tras considerar el Ayuntamiento que no tiene un necesidad de espacio actualmente que pueda resolver ese inmueble, el Consistorio ha preferido convertir el local en liquidez. La operación servirá para financiar políticas públicas. Los empleados municipales que ahora desempeñan sus funcionamientos en esta oficina de planeamiento, pasarán a tener su puesto de trabajo en la Delegación de Urbanismo, en el número 1 de la calle Alonso de Bazán.

A mediados de agosto de 2024, el Consistorio inició los trámites para expropiar las plantas de este edificio que aún no eran de titularidad municipal (la cuarta, la quinta, la sexta, el ático, los locales en la planta baja y los sótanos de aparcamiento), y ya ha completado la mitad de este proceso, según fuentes municipales. El objetivo es crear un gran edificio para Urbanismo, uniendo la oficina del Plan General, pero también la dedicada agilizar las licencias, en el Palacio de Ferias y Congresos, junto a las de los departamentos de Industria y Vía Pública, y una nueva unidad de Infraestructuras, además de cinco archivos municipales.

Ubicación y características

El local de Jacinto Benavente está situado en los bajos de un edificio residencial plurifamiliar con entre ocho y diez alturas sobre rasante (debido a que las calles en las se sitúa se encuentran a distinta cota). El inmueble cuenta con una entreplanta de 139,45 metros cuadrados, realizada con posterioridad a la terminación del edificio.

El local suma algo más de 305 metros cuadrados entre planta baja y una entreplanta de 139 metros cuadrados

En planta baja, de 165,87 metros cuadrados, hay un vestíbulo de acceso que hace las veces de sala de espera y donde se encuentra la escalera de subida a la entreplanta, dos aseos y varios despachos, mientras que la entreplanta se distribuye en un despacho, otro aseo, y el resto es diáfana. Dispone de huecos a la fachada principal, al lateral este sólo en la entreplanta, y al fondo a un patio interior del edificio en ambas plantas.

En cuanto a las calidades del inmueble de Jacinto Benavente, tiene suelos de mármol y terrazo, aire acondicionado, carpintería de aluminio y falsos techos de escayola.