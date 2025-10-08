El Ayuntamiento de Marbella respalda la jornada solidaria '¡Nicolás Corazón Fuerte!'
El objetivo es recaudar fondos para mejorar la calidad de vida de un niño sampedreño que padece un meduloblastoma
Marbella
Miércoles, 8 de octubre 2025, 17:45
El Ayuntamiento respalda la jornada solidaria '¡Nicolás Corazón Fuerte!', que se celebrará este próximo sábado, 11 de octubre, en la Plaza de la Iglesia de ... San Pedro Alcántara, de 12.00 a 22.00 horas, con el objetivo de recaudar fondos para mejorar la calidad de vida de un niño sampedreño que padece un meduloblastoma.
La iniciativa tiene como finalidad apoyar el bienestar y desarrollo de Nicolás y de su familia con las terapias requeridas y con la adquisición de un vehículo adaptado que le proporcione la movilidad y autonomía. El evento contará con una barra con comida y bebidas a precios populares, actuaciones de artistas locales en directo, castillos hinchables y juegos infantiles en un día familiar y de convivencia.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión