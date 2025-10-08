Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El teniente de alcalde de San Pedro Alcántara, Javier García, ha apoyado la iniciativa. SUR

El Ayuntamiento de Marbella respalda la jornada solidaria '¡Nicolás Corazón Fuerte!'

El objetivo es recaudar fondos para mejorar la calidad de vida de un niño sampedreño que padece un meduloblastoma

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Miércoles, 8 de octubre 2025, 17:45

Comenta

El Ayuntamiento respalda la jornada solidaria '¡Nicolás Corazón Fuerte!', que se celebrará este próximo sábado, 11 de octubre, en la Plaza de la Iglesia de ... San Pedro Alcántara, de 12.00 a 22.00 horas, con el objetivo de recaudar fondos para mejorar la calidad de vida de un niño sampedreño que padece un meduloblastoma.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El alcalde de Málaga defiende la prohibición de los coches de caballos: «Hay alternativas más interesantes que llevarlos al sacrificio»
  2. 2 El Ayuntamiento de Benalmádena clausura el hotel Vistamar 15 meses después de autorizar su reapertura
  3. 3 Un cliente apuñala en el pecho al cocinero de un restaurante de Marbella
  4. 4 «Dejamos a Iodi en un hotel de 5 estrellas para gatos en Marbella y nos la devolvieron muerta; era como nuestra hija»
  5. 5 El Millón del Euromillones, validado en el mismo pueblo de Málaga por segunda vez en menos de dos meses
  6. 6 La llamada de auxilio de Mónica, madre soltera sin casa: «Mi hija me pregunta que dónde vamos a dormir mañana»
  7. 7

    Se jubila Consuelo Lauri, la niña que no paraba de comer helados
  8. 8 Despliegue de la Guardia Civil en la Ciudad de la Justicia de Málaga por un juicio entre clanes de Benahavís
  9. 9 Increpa a una chica con insultos tránsfobos y su padre es detenido por golpearlo con una barra de hierro en Málaga
  10. 10 Una ingeniera de Madrid se ofrece a acoger a los caballos para que no sean sacrificados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Ayuntamiento de Marbella respalda la jornada solidaria '¡Nicolás Corazón Fuerte!'

El Ayuntamiento de Marbella respalda la jornada solidaria &#039;¡Nicolás Corazón Fuerte!&#039;