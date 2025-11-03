Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La alcaldesa de Marbella se ha reunido con la nueva junta directiva de la Agrupación de Cofradías de Marbella. SUR

El Ayuntamiento de Marbella refuerza su compromiso con las cofradías de la ciudad

La alcaldesa ha mantenido un primer encuentro institucional con la nueva junta directiva de la Agrupación de Cofradías

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Lunes, 3 de noviembre 2025, 20:57

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha mantenido un primer encuentro institucional con la nueva junta directiva de la Agrupación de Cofradías de Marbella, encabezada ... por su presidenta, Isabel Mata. La reunión, en la que también ha estado presente el concejal José Eduardo Díaz, ha servido para consolidar las líneas de colaboración entre ambas instituciones y para abordar nuevos retos y proyectos de cara a los próximos años.

