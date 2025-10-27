Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tramo que conecta Puente Romano y Puerto Banús. Josele

El Ayuntamiento de Marbella prepara las obras para completar el gran bulevar urbano de la A-7

Se conectará Puente Romano y Puerto Banús, mientras Muñoz vuelve a reclamar la transferencia de la gestión de toda la zona urbana de la autovía

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Lunes, 27 de octubre 2025, 23:51

Comenta

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha anunciado la próxima salida a licitación de las obras que permitirán completar «el gran bulevar» del tramo urbano ... de la autovía A-7. Después de conectar Marbella con Puente Romano, el Ayuntamiento ahora hará lo propio desde el complejo hotelero para unirlo a Puerto Banús.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Zona de Bajas Emisiones de Málaga: comprueba si podrás circular con tu vehículo
  2. 2 Evacúan grave a un hombre de 40 años tras una reyerta en Antequera en la que recibió un botellazo
  3. 3 Suspenden a un profesor del conservatorio profesional de danza de Málaga denunciado por propasarse con una menor
  4. 4

    Emilio Alba abandona la jefatura de Oncología del Clínico: «En 35 años la supervivencia del cáncer ha pasado del 30% al 60%»
  5. 5

    Los populares van de boda: se casa la concejala de Juventud de Málaga
  6. 6 Las primeras lluvias de entidad del otoño, un premio mal repartido que recae en Mijas y Alhaurín de la Torre
  7. 7

    Puigdemont rompe con Sánchez y deja la legislatura española en la cuerda floja
  8. 8 Un accidente con dos vehículos implicados deja cuatro kilómetros de atascos en la A-7 en Benalmádena
  9. 9 Detectan derivados de cannabis en unas gominolas vendidas en España
  10. 10

    Un parque para los vecinos de Teatinos: el Ayuntamiento de Málaga selecciona a la empresa constructora

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Ayuntamiento de Marbella prepara las obras para completar el gran bulevar urbano de la A-7

El Ayuntamiento de Marbella prepara las obras para completar el gran bulevar urbano de la A-7