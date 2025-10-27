El Ayuntamiento de Marbella prepara las obras para completar el gran bulevar urbano de la A-7

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha anunciado la próxima salida a licitación de las obras que permitirán completar «el gran bulevar» del tramo urbano ... de la autovía A-7. Después de conectar Marbella con Puente Romano, el Ayuntamiento ahora hará lo propio desde el complejo hotelero para unirlo a Puerto Banús.

Con esta actuación el Consistorio habrá finalizado la actuación sobre el tramo de la autovía de titularidad municipal, y lo que quiere es seguir actuando más allá. «Queremos que la A-7 sea reconocida como una vía urbana, porque en la práctica ya lo es, y que su titularidad pase al Ayuntamiento para poder gestionarla de forma más eficiente y segura.», ha señalado reiterando su reclamación.

«San Pedro pasó de estar dividido por una carretera a ser un espacio de convivencia y de desarrollo; ese es el modelo que queremos reproducir» Ángeles Muñoz Alcaldesa de Marbella

La alcaldesa ha puesto como ejemplo el bulevar de San Pedro Alcántara, resultado del soterramiento de la antigua travesía de la A-7, «una obra histórica», en palabras de Muñoz, que «unió el norte y el sur del núcleo, eliminó los atascos diarios en el núcleo urbano y generó un nuevo eje económico y social». «San Pedro pasó de estar dividido por una carretera a ser un espacio de convivencia y de desarrollo; ese es el modelo que queremos reproducir con otros proyectos como la transformación de Ricardo Soriano o el futuro bulevar este de Marbella», ha explicado.

La regidora ha incidido en que la movilidad «ya no es un problema puntual, sino estructural» que debe abordarse desde la planificación metropolitana. «No podemos entender la realidad de Marbella, de su entorno o del litoral malagueño sin situar la movilidad en el centro del debate; hablamos de un asunto que afecta a la cohesión social, a la competitividad y al futuro de nuestras ciudades», ha razonado.

Tren, autopista y autobús

Muñoz ha reclamado la implicación del Gobierno central en las infraestructuras pendientes, especialmente en materia ferroviaria porque «Marbella no puede seguir siendo la única ciudad española de más de 100.000 habitantes sin conexión por tren». Pero «tampoco podemos aceptar que tengamos el peaje por kilómetro más caro de España», mientras «seguimos soportando un agravio histórico», ha añadido.

La alcaldesa ha recordado que Marbella fue «pionera» hace seis años en la implantación del transporte público gratuito para todos los empadronados, un modelo que hoy utilizan más de 80.000 vecinos y que tiene un coste anual de unos 9 millones de euros.