El Ayuntamiento de Marbella pone en marcha nuevos talleres de alfabetización digital para mujeres

El Ayuntamiento de Marbella, a través de la Delegación de Igualdad y Diversidad, ha abierto el plazo de inscripción para la tercera edición de los ... talleres de alfabetización digital dirigidos a mujeres del municipio. Esta iniciativa, que en ediciones anteriores ha tenido una excelente acogida, tiene como objetivo mejorar las competencias digitales de las participantes, así como facilitar el acceso al empleo y a los principales trámites con las Administraciones Públicas.

Además de este nuevo módulo, se repetirán algunas de las actividades más demandados en ediciones anteriores, como el uso de las aplicaciones de Google en el móvil, la identificación digital y tramitación electrónica con la Administración, la creación de una tienda virtual, los recursos online para la búsqueda de empleo y formación, así como el uso de la inteligencia artificial aplicada a la inserción laboral.

Los talleres, de tres horas de duración cada uno, se desarrollarán en horario de 10.00 a 13.00 horas en el Cortijo Miraflores en Marbella en las siguientes fechas:

• Jueves, 30 de octubre de 2025: Uso de las aplicaciones Google en el móvil.

• Jueves, 13 de noviembre de 2025: Identificación digital y trámites con las Administraciones Públicas.

• Jueves, 27 de noviembre de 2025: Crea tu tienda virtual en pocos pasos.

• Jueves, 19 de febrero de 2026: Recursos online de empleo y formación.

• Jueves, 5 de marzo de 2026: LinkedIn: red de contactos y acceso al mercado oculto.

• Jueves, 19 de marzo de 2026: Uso de la inteligencia artificial para la búsqueda de empleo.

Actualmente está abierta la inscripción para los tres primeros talleres. Las mujeres interesadas pueden formalizar su inscripción completando el formulario disponible en la página web de la Delegación de Igualdad y Diversidad del Ayuntamiento de Marbella; enviando un correo electrónico a formacion@psicas.es, incluyendo nombre completo, documento de identidad, domicilio, teléfono y correo electrónico o llamando al teléfono 647 81 70 00. Asimismo, pueden obtener más información contactando con la Delegación de Igualdad y Diversidad en el teléfono 952 76 87 69.