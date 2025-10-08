Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Detalle del cartel de uno de los talleres que oferta el Ayuntamiento. SUR

El Ayuntamiento de Marbella pone en marcha nuevos talleres de alfabetización digital para mujeres

El Consistorio abre el plazo de inscripción en la tercera edición de la iniciativa

Marbella

Miércoles, 8 de octubre 2025, 17:45

El Ayuntamiento de Marbella, a través de la Delegación de Igualdad y Diversidad, ha abierto el plazo de inscripción para la tercera edición de los ... talleres de alfabetización digital dirigidos a mujeres del municipio. Esta iniciativa, que en ediciones anteriores ha tenido una excelente acogida, tiene como objetivo mejorar las competencias digitales de las participantes, así como facilitar el acceso al empleo y a los principales trámites con las Administraciones Públicas.

