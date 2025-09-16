El Ayuntamiento de Marbella podrá elevar su presupuesto hasta los 412 millones

El límite de gasto del Ayuntamiento de Marbella en 2026 se situará en 412.837.000 euros. Este es el dato que resume las líneas ... fundamentales del presupuesto del Consistorio para el próximo año, que ayer aprobó la Junta de Gobierno Local, y que viene a ser el techo de gasto de una corporación local. Las cuentas de este año arrojan un superávit de 9,3 millones de euros, y la previsión de que el próximo ejercicio se eleva hasta los 16, según apuntó el portavoz del gobierno municipal y concejal de Hacienda, Félix Romero.

«Es el segundo presupuesto más importante de la provincia después de la capital, y muy superior al de Málaga en términos per cápita», resumió Romero, para quien las cuentas reflejan que el Ayuntamiento de Marbella es «una administración solvente, capaz de responder a sus necesidades y con recursos suficientes». Los números presentados no sólo «dejan claro» la buena salud de las arcas municipales, sino que el Consistorio marbellí es «probablemente el más solvente de la provincia», aseguró el portavoz, recordando que tras la disolución del Ayuntamiento los presupuestos alcanzaban únicamente 140 millones de euros mientras la deuda «sumergida» y la «emergida» era de casi 700 millones de euros.

«Los ingresos han tenido un crecimiento del 6% anual desde 2021; es un éxito colectivo como ciudad porque hay más residentes, más contribuyentes y más inversión» Félix Romero Portavoz del gobierno municipal

El incremento del techo de gasto es posible gracias al crecimiento sostenido que han experimentado los ingresos municipales desde 2021, cifrado en un 6 por ciento anual; un dato que para el edil de Hacienda refleja un «éxito colectivo como ciudad» porque hay «más residentes, más contribuyentes y más capacidad de inversión».

Incremento del gasto y prioridades

De hecho, los datos permitirán que el gobierno municipal eleve de media un 2,3% el gasto total con respecto a 2025 al pasar de los 382 millones de euros del presente ejercicio a los 391 millones fijados en el próximo. Esto no quiere decir que todas las partidas vayan a crecer ni que lo hagan en ese límite. El Ayuntamiento aún no ha fijado sus prioridades y esto es lo que determinará el presupuesto de cada delegación municipal. Lo que sí avanzó el edil es que el Capítulo 1, el de gastos de personal, contempla un aumento del 3,5%.

«Vamos en la buena dirección, con una gestión responsable y previsora que nos permite contar con unas cuentas municipales cada vez más ajustadas a la realidad y con una capacidad de ejecución que garantiza que cada euro se traduzca en mejoras para los vecinos», zanjó el portavoz.