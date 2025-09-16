Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El Ayuntamiento trabaja en la elaboración del Presupuesto de 2026 que deberá aprobar el Pleno. Josele

El Ayuntamiento de Marbella podrá elevar su presupuesto hasta los 412 millones

La Junta de Gobierno aprueba el techo de gasto para 2026, que crecerá un 2,3%, y anuncia un superávit de 9 millones de euros

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Martes, 16 de septiembre 2025, 23:55

El límite de gasto del Ayuntamiento de Marbella en 2026 se situará en 412.837.000 euros. Este es el dato que resume las líneas ... fundamentales del presupuesto del Consistorio para el próximo año, que ayer aprobó la Junta de Gobierno Local, y que viene a ser el techo de gasto de una corporación local. Las cuentas de este año arrojan un superávit de 9,3 millones de euros, y la previsión de que el próximo ejercicio se eleva hasta los 16, según apuntó el portavoz del gobierno municipal y concejal de Hacienda, Félix Romero.

