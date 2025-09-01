El Ayuntamiento de Marbella oferta seis cursos de formación para el empleo con 87 plazas gratuitas

El Ayuntamiento de Marbella ha abierto el periodo de inscripción, desde este lunes 1 y hasta el próximo 21 de septiembre, de una nueva convocatoria ... de formación para el empleo y oferta 87 plazas gratuitas para seis cursos presenciales. Las acciones, financiadas por el Consistorio, se impartirán en los meses de octubre y noviembre y están dirigidas a personas en edad laboral, con 16 años cumplidos, preferentemente empadronadas en la ciudad, e inscritas como demandantes de trabajo en las oficinas del SAE de Marbella y San Pedro Alcántara. Dicha oferta está contemplada en el Plan Municipal en esta materia, con el que se pretende instruir a 291 personas en el período comprendido entre 2025 y 2027.

El asesor responsable del área, Alejandro Freijo, ha destacado que esta convocatoria cierra la oferta de 2025 con un total de 1.707 plazas gratuitas de formación,1.620 online y 87 presenciales. «La enseñanza presencial es el modelo tradicional que utiliza una metodología activa-participativa y demostrativo-explicativa», ha indicado. Asimismo, ha añadido que «el docente es el facilitador y guía que utilizando los medios didácticos necesarios transmite los conceptos teórico-prácticos, y buscará en todo momento la participación e implicación del alumnado».

Por otra parte, ha señalado que «mitiga los problemas de accesibilidad de la brecha digital y permite abordar temáticas que requieren un contacto directo». En este caso, los cursos que se ofrecen son 'Operaciones auxiliares de mantenimiento en piscinas de uso colectivo y fuentes ornamentales' (de 40 horas de duración): 'Técnicas de riego' (30 horas); 'Inglés preparatorio para la prueba de acreditación oficial de nivel B1 (120); 'Operaciones con plataforma elevadora' (15); 'Vigilante de seguridad' (180) y 'Procedimientos básicos de electricidad y electrónica' (125 horas).

La solicitud de acceso a estos cursos se realiza a través de la página web de la delegación de Empleo (https://www.marbella.es/web/empleo.html), donde también se puede obtener información detallada de los mismos. Se podrá pedir y participar, si son compatibles en el tiempo, en un máximo de dos cursos, debiendo reflejar la prioridad. La segunda opción sólo se contemplará cuando no haya suficientes solicitudes marcadas como primera opción. Las inscripciones se gestionarán por orden de recepción atendiendo a los requisitos de acceso preferentes y/u obligatorios si los hubiera.

«Esta formación recibida mejora la empleabilidad y la inserción laboral y se complementa con el resto de servicios y programas que se ofrecen en la Delegación Municipal de Empleo (Unidades de Orientación Laboral o Portal de Empleo de la Agencia de Colocación Municipal, entre otros)», ha apostillado Freijo.