Cartel de los cursos de formación para el empleo que oferta el Ayuntamiento de Marbella. SUR

El Ayuntamiento de Marbella oferta seis cursos de formación para el empleo con 87 plazas gratuitas

El periodo de inscripción estará abierto hasta el 21 de septiembre y pueden solicitarse hasta dos acciones formativas

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Lunes, 1 de septiembre 2025, 17:07

El Ayuntamiento de Marbella ha abierto el periodo de inscripción, desde este lunes 1 y hasta el próximo 21 de septiembre, de una nueva convocatoria ... de formación para el empleo y oferta 87 plazas gratuitas para seis cursos presenciales. Las acciones, financiadas por el Consistorio, se impartirán en los meses de octubre y noviembre y están dirigidas a personas en edad laboral, con 16 años cumplidos, preferentemente empadronadas en la ciudad, e inscritas como demandantes de trabajo en las oficinas del SAE de Marbella y San Pedro Alcántara. Dicha oferta está contemplada en el Plan Municipal en esta materia, con el que se pretende instruir a 291 personas en el período comprendido entre 2025 y 2027.

