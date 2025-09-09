El Ayuntamiento de Marbella modificará los presupuestos para impulsar 7,4 millones en inversiones

El Ayuntamiento de Marbella celebrara este próximo viernes día 12 una sesión plenaria de carácter extraordinario con el fin de aprobar una serie de modificaciones ... presupuestarias con las que impulsará inversiones de interés público por valor de 7,4 millones de euros. Entre las actuaciones que se desarrollarán destaca la remodelación de la plaza anexa al Mercado Central; la reparación de viales y de los daños provocados por la dana en diferentes zonas; y distintas acciones en materia de medio ambiente.

Los cambios presupuestarios llegarán en distintas formas, como generaciones, transferencias y suplementos de crédito, y en algunos casos mediante bajas por anulación, y se aprobarán en un pleno extraordinario con el fin de acelerar su entrada en vigor teniendo en cuenta la tramitación necesaria para que puedan utilizarse las nuevas partidas, según ha apuntado el portavoz del gobierno municipal, Félix Romero. Además, se trata de «garantizar la utilización de algún recurso adicional» con el que no contaba el Ayuntamiento, como es la liquidación de la PIE (Participación en los Ingresos del Estado), y que «todas las obligaciones del Consistorio estén perfectamente afrontadas al acabar el ejercicio», según ha apuntado.

La reforma de la plaza anexa al Mercado Central se hará con el objetivo de poner en valor un espacio que se ha convertido en «un atractivo turistico», en palabras del portavoz del gobierno municipal. A esta actuación y a la instalación de un techado vegetal en la oficina de información turística de La Fontanilla el Ayuntamiento dedicará 1.627.000 euros.

Viales, distritos y medio ambiente

Entre las inversiones que acometerá el equipo de gobierno marbellí destacan también las relacionadas con los destrozos provocados por la dana en taludes, como el de la calle Sierra Bermeja, en carreteras y en el paseo marítimo (este último por valor de 300.000 euros); y los 1,55 millones de euros que se destinarán a la reparación de viales, que se sumarán a los 300.000 euros en los que se incrementará la partida para la mejora de los distritos. Además, se complementarán con casi 600.000 euros los presupuestos de las delegaciones de Cultura, Fiestas y de Juventud para la zona de San Pedro Alcántara.

A la reforma de viales y distritos se destinarán 1,85 millones, a la red de riego, 1,5 millones, y a playas, 400.000 euros

En materia de medio ambiente, destacan los 1,5 millones de euros que se dedicarán a la red de riego con el fin de poder seguir utilizando una serie de pozos para regar y baldear en lugar de usar agua potable; y las actuaciones desarrolladas en Río Verde y en el pantano Las Medranas para evitar daños en el caso de que sea necesario el desembalse de agua en el pantano de La Concepción, a los que se destinan 417.000 y 185.000 euros, respectivamente. Además, a la partida para el mantenimiento de playas se sumarán otros 400.000 euros para actuaciones relacionadas con el movimiento de arenas y la retirada de algas.

Por otro lado, Romero ha dado cuenta de que en el mes de agosto se llevaron a cabo 19 declaraciones responsables en el ámbito urbanístico por parte de actores privados, con un presupuesto de ejecución material total de 753.818 euros, y se emitieron cinco decretos por más de 1,5 millones de euros en licencias.