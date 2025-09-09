Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El portavoz del gobierno municipal, Félix Romero, en la rueda de prensa de hoy. Josele

El Ayuntamiento de Marbella modificará los presupuestos para impulsar 7,4 millones en inversiones

El Consistorio reformará la plaza anexa al Mercado Central y actuará en playas, viales, distritos y medio ambiente

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Martes, 9 de septiembre 2025, 18:36

El Ayuntamiento de Marbella celebrara este próximo viernes día 12 una sesión plenaria de carácter extraordinario con el fin de aprobar una serie de modificaciones ... presupuestarias con las que impulsará inversiones de interés público por valor de 7,4 millones de euros. Entre las actuaciones que se desarrollarán destaca la remodelación de la plaza anexa al Mercado Central; la reparación de viales y de los daños provocados por la dana en diferentes zonas; y distintas acciones en materia de medio ambiente.

