Imagen de uno de los nuevos pasos de peatones creados por el Ayuntamiento de Marbella. SUR

El Ayuntamiento de Marbella mejora la seguridad vial en Santa Marta y Divina Pastora con 17 nuevos pasos de peatones

La actuación se ha desarrollado en cinco calles de los dos barrios y se ha proporcionado mayor visibilidad a los conductores

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Lunes, 17 de noviembre 2025, 20:24

El Ayuntamiento ha finalizado la creación de 17 nuevos pasos de peatones en las calles Jeddah, Galvestón, San Antonio y Boquerón, en el barrio de ... Santa Marta, y en San Antonio, en Divina Pastora, dentro de una actuación con la que se ha mejorado la seguridad de los transeúntes. El concejal de Obras, Diego López, ha señalado que «con esos accesos, en su mayoría elevados, los conductores tendrán mayor visibilidad que anteriormente al haberse sacado la línea de las aceras hasta la de los aparcamientos, mientras que los viandantes también podrán cruzar de manera segura».

