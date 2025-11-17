El Ayuntamiento de Marbella mejora la seguridad vial en Santa Marta y Divina Pastora con 17 nuevos pasos de peatones

El Ayuntamiento ha finalizado la creación de 17 nuevos pasos de peatones en las calles Jeddah, Galvestón, San Antonio y Boquerón, en el barrio de ... Santa Marta, y en San Antonio, en Divina Pastora, dentro de una actuación con la que se ha mejorado la seguridad de los transeúntes. El concejal de Obras, Diego López, ha señalado que «con esos accesos, en su mayoría elevados, los conductores tendrán mayor visibilidad que anteriormente al haberse sacado la línea de las aceras hasta la de los aparcamientos, mientras que los viandantes también podrán cruzar de manera segura».

«Hasta ahora no era posible porque los vehículos estacionados hacían de obstáculo visual, constituyendo un peligro para los residentes de la zona», ha añadido, al tiempo que ha apuntado que «también se han ampliado las aceras en los otros puntos, además de haberse rebajado los bordillos». Todas estas medidas han tenido como finalidad «facilitar el tránsito de los vecinos por estas calles del centro de la ciudad», ha apuntado el edil. Asimismo, ha explicado que los trabajos han incluido la demolición del antiguo acerado y los bordillos y la colocación de 180 metros lineales de nuevos márgenes, así como trece arquetas y seis sumideros situados a la nueva cota que ha resultado de la obra.

Por otra parte, se ha llevado a cabo la instalación de solería en más de 580 metros cuadrados y la modificación de las redes de saneamiento, abastecimiento, pluviales y electricidad, según ha puntualizado el delegado del ramo.