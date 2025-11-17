El Ayuntamiento de Marbella mejora la seguridad vial en Santa Marta y Divina Pastora con 17 nuevos pasos de peatones
La actuación se ha desarrollado en cinco calles de los dos barrios y se ha proporcionado mayor visibilidad a los conductores
Marbella
Lunes, 17 de noviembre 2025, 20:24
El Ayuntamiento ha finalizado la creación de 17 nuevos pasos de peatones en las calles Jeddah, Galvestón, San Antonio y Boquerón, en el barrio de ... Santa Marta, y en San Antonio, en Divina Pastora, dentro de una actuación con la que se ha mejorado la seguridad de los transeúntes. El concejal de Obras, Diego López, ha señalado que «con esos accesos, en su mayoría elevados, los conductores tendrán mayor visibilidad que anteriormente al haberse sacado la línea de las aceras hasta la de los aparcamientos, mientras que los viandantes también podrán cruzar de manera segura».
«Hasta ahora no era posible porque los vehículos estacionados hacían de obstáculo visual, constituyendo un peligro para los residentes de la zona», ha añadido, al tiempo que ha apuntado que «también se han ampliado las aceras en los otros puntos, además de haberse rebajado los bordillos». Todas estas medidas han tenido como finalidad «facilitar el tránsito de los vecinos por estas calles del centro de la ciudad», ha apuntado el edil. Asimismo, ha explicado que los trabajos han incluido la demolición del antiguo acerado y los bordillos y la colocación de 180 metros lineales de nuevos márgenes, así como trece arquetas y seis sumideros situados a la nueva cota que ha resultado de la obra.
Por otra parte, se ha llevado a cabo la instalación de solería en más de 580 metros cuadrados y la modificación de las redes de saneamiento, abastecimiento, pluviales y electricidad, según ha puntualizado el delegado del ramo.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión