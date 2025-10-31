Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los trabajos durarán alrededor de dos semanas. SUR

El Ayuntamiento de Marbella mejora la iluminación de la pista deportiva de Las Medranas

Se colocarán dos columnas de siete metros de altura con cuatro focos LED de 150 vatios cada uno que mejorarán notablemente las condiciones y la eficiencia

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Viernes, 31 de octubre 2025, 20:10

El Ayuntamiento continúa avanzando en la modernización de las instalaciones municipales con la puesta en valor de la pista deportiva de Las Medranas, en San ... Pedro Alcántara, con la mejora de la iluminación y la eficiencia energética. Esta intervención «se enmarca en el Plan de Conservación, Mantenimiento y Reparación de Instalaciones y Equipamientos de Enseñanza y Deportivos y tiene como objetivo ofrecer espacios públicos más sostenibles, seguros y accesibles para los vecinos», según ha destacado el teniente de alcalde sampedreño, Javier García.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

