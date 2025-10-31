El Ayuntamiento de Marbella mejora la iluminación de la pista deportiva de Las Medranas

El Ayuntamiento continúa avanzando en la modernización de las instalaciones municipales con la puesta en valor de la pista deportiva de Las Medranas, en San ... Pedro Alcántara, con la mejora de la iluminación y la eficiencia energética. Esta intervención «se enmarca en el Plan de Conservación, Mantenimiento y Reparación de Instalaciones y Equipamientos de Enseñanza y Deportivos y tiene como objetivo ofrecer espacios públicos más sostenibles, seguros y accesibles para los vecinos», según ha destacado el teniente de alcalde sampedreño, Javier García.

Los trabajos, que tendrán un plazo de ejecución de dos semanas, consisten en la realización de canalizaciones para la nueva instalación eléctrica, la construcción de basamentos para las columnas de alumbrado y la instalación de un nuevo cuadro de mando.

Además, se colocarán dos columnas de siete metros de altura con cuatro focos tipo LED de 150 vatios cada uno, lo que permitirá mejorar de manera notable la iluminación del recinto deportivo, reduciendo al mismo tiempo el consumo energético y los costes de mantenimiento.

«Con esta actuación, el Consistorio reafirma su compromiso con la modernización de las infraestructuras deportivas del municipio y con la implementación de medidas que promuevan la eficiencia energética y la sostenibilidad ambiental en todas sus actuaciones», ha resaltado, por su parte, el concejal de Deportes, Lisandro Vieytes. Asimismo, el edil ha puesto el acento «en el impulso que le estamos dando a las instalaciones deportivas en la mejora, actualización y mantenimiento de las mismas, para que sean un espacio renovado para vecinos y clubes de la ciudad».