Las obras en las calles Loreto y Clocé, de San Pedro Alcántara, comenzarán en 2026. Josele

El Ayuntamiento de Marbella invierte 1,16 millones en la regeneración urbana de San Pedro Alcántara

El Consistorio licita las reformas de las calles Virgen de Loreto y Coclé para continuar con la transformación del núcleo sampedreño

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Domingo, 12 de octubre 2025, 00:34

Comenta

La regeneración urbana de San Pedro Alcántara continúa. El Ayuntamiento de Marbella tiene en proceso de licitación dos actuaciones que suman una inversión de 1, ... 16 millones de euros. Se trata de la reforma de la calle Virgen de Loreto, en el tramo situado entre las vías Guadalajara y Marqués de Estella, que ha salido a licitación por 559.363,64 euros, y la remodelación de la calle Coclé, presupuestada en 600.000 euros, y que también está en proceso de contratación. En ambos casos se prevé que las obras comiencen en 2026 tras su adjudicación, la primera de ellas con un plazo de ejecución de cuatro meses y la segunda, de cinco.

