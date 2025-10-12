El Ayuntamiento de Marbella invierte 1,16 millones en la regeneración urbana de San Pedro Alcántara

La regeneración urbana de San Pedro Alcántara continúa. El Ayuntamiento de Marbella tiene en proceso de licitación dos actuaciones que suman una inversión de 1, ... 16 millones de euros. Se trata de la reforma de la calle Virgen de Loreto, en el tramo situado entre las vías Guadalajara y Marqués de Estella, que ha salido a licitación por 559.363,64 euros, y la remodelación de la calle Coclé, presupuestada en 600.000 euros, y que también está en proceso de contratación. En ambos casos se prevé que las obras comiencen en 2026 tras su adjudicación, la primera de ellas con un plazo de ejecución de cuatro meses y la segunda, de cinco.

Con estas intervenciones se pretende renovar zonas públicas ahora deterioradas y poco accesibles, «dotando a los habitantes de un espacio funcional y contemporáneo, que revitalice la zona y favorezca unas relaciones entre su comunidad», apuntan desde el Ayuntamiento.

Las obras se suman a las desarrolladas en otras calles de la zona y a la construcción de la nueva biblioteca, convirtiéndose en «un auténtico catalizador de la regeneración urbana» de San Pedro

La actuación en la calle Virgen de Loreto viene a unirse a otras desarrolladas en el entorno, como las del tramo de la calle Virgen del Rosario comprendido entre las vías Bahía y Guadalajara, o las de las calles Perpetuo Socorro o Virgen del Pilar, entre otras, mientras que las de la calle Coclé se suman a las de la nueva Biblioteca de San Pedro Alcántara, que se está ejecutando en su perímetro colindante, el Parque de El Arquillo, y supondrán «un auténtico catalizador de la regeneración urbana» del núcleo sampedreño.

Un espacio accesible y más atractivo en Virgen de Loreto

Las obras calle Virgen de Loreto, que se desarrollarán en un ámbito de actuación de 1.425 metros cuadrados, servirán para mejorar la accesibilidad en este vial de aceras de entre 70 y 80 centímetros y renovar las infraestructuras. Para ello, se elimina los bordillos, pavimentos y demás elementos deteriorados para remodelar el espacio, con una distribución en plataforma única que «dota de mayor accesibilidad y genera zonas que favorecen la interacción social», indica el Consistorio. De este modo, se pasará a tener un espacio «renovado, contemporáneo, más atractivo, que puede incentivar la actividad económica local, el comercio, y la utilización más saludable».

Además, está prevista la demolición de la red de alcantarillado existente y la ejecución de una nueva red separativa de aguas fecales y pluviales, y la sustitución la red de saneamiento. También se renovarán las redes de telecomunicaciones, de electricidad y de alumbrado público, esta última con criterios de eficiencia energética, y habrá una nueva instalación de riego y baldeo.

Innovación social en Coclé

El de la calle Coclé es un proyecto de innovación social, que finalmente se desarrollará con fondos europeos, en una zona donde la gran parte de la población que la habita en el barrio son grupos vulnerables, y lo que se pretende mediante esta intervención es crear un espacio que «revitalice la zona y favorezca unas relaciones sanas entre su comunidad».

La solución propuesta elimina el mobiliario, bordillos, pavimentos y demás elementos deteriorados para redistribuir el espacio, con una distribución de jardineras que mantienen la vegetación existente a la vez que articulan el espacio, lo dotan de mayor accesibilidad creando rampas y generan zonas de estar que favorecen la interacción social.

Además, se crearán nuevas redes de pluviales, de abastecimiento y de riego; se añadirán instalaciones de telecomunicaciones y electricidad; se instalará una nueva red de alumbrado público con criterios de eficiencia energética para la iluminación del espacio, que actualmente es algo oscuro.