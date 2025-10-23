Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los ediles de Deportes, Lisandro Vieytes, y de Obras, Diego López, han visitado los trabajos. SUR

El Ayuntamiento de Marbella inicia la modernización del complejo Vigil de Quiñones

La actuación incluirá la reparación integral del videomarcador del campo de fútbol 11 y el acondicionamiento de los vestuarios

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Jueves, 23 de octubre 2025, 19:05

Comenta

El Ayuntamiento de Marbella va a llevar a cabo nuevas actuaciones en el complejo Vigil de Quiñones con el objetivo de mejorar las condiciones y ... el mantenimiento de sus instalaciones. El concejal de Deportes, Lisandro Vieytes, ha visitado los trabajos junto a su homólogo en Obras, Diego López, y ha afirmado que «seguimos avanzando en nuestro compromiso de modernizar los equipamientos y ofrecer un servicio óptimo a los usuarios, como ya hemos hecho en otros recintos como el Serrano Lima, con el cambio de césped, o en Antonio Naranjo, con el acondicionamiento del campo de fútbol 5, entre otros».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La empresa de criptomonedas en la que presuntamente invirtió el gerente de El Candado acumula más de 150 afectados
  2. 2 Cuidado con esta carretera de Málaga: es una de las más peligrosas de España
  3. 3 El octogenario desahuciado en Torremolinos pidió a la policía unos minutos para vestirse y se suicidó
  4. 4 El octogenario que se disparó perdió su casa en Torremolinos hace tres años por no pagar la comunidad desde 2014: debía 2.600 euros
  5. 5 Una sentencia «pionera» concede a una guardia civil una reducción del 99% de su jornada laboral
  6. 6 Tercer apuñalamiento consecutivo en Málaga capital: evacúan a un hombre de 54 años con una herida en el tórax
  7. 7 La borrasca Benjamín llega a España: así afectará a Andalucía
  8. 8

    Los sospechosos del robo de la Mona Lisa se reúnen en una nueva coctelería en Málaga
  9. 9

    La Nueva Rosaleda tendrá casi imposible el acceso a dinero de fondos europeos
  10. 10 Buscan a una joven de 26 años desaparecida en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Ayuntamiento de Marbella inicia la modernización del complejo Vigil de Quiñones

El Ayuntamiento de Marbella inicia la modernización del complejo Vigil de Quiñones