El Ayuntamiento de Marbella inicia la modernización del complejo Vigil de Quiñones

El Ayuntamiento de Marbella va a llevar a cabo nuevas actuaciones en el complejo Vigil de Quiñones con el objetivo de mejorar las condiciones y ... el mantenimiento de sus instalaciones. El concejal de Deportes, Lisandro Vieytes, ha visitado los trabajos junto a su homólogo en Obras, Diego López, y ha afirmado que «seguimos avanzando en nuestro compromiso de modernizar los equipamientos y ofrecer un servicio óptimo a los usuarios, como ya hemos hecho en otros recintos como el Serrano Lima, con el cambio de césped, o en Antonio Naranjo, con el acondicionamiento del campo de fútbol 5, entre otros».

El edil ha señalado que «en este caso, hemos trabajado de manera consensuada con el club Vázquez Cultural, uno de los más emblemáticos y con mayor cantera de la ciudad, para atender una demanda importante como era la puesta a punto del marcador y de las infraestructuras complementarias». Ha detallado que la intervención en Vigil de Quiñones incluye la reparación integral del videomarcador del campo de fútbol 11 Carlos Sánchez Navarro, que presenta fallos en varios módulos y será sometido a una renovación de quince piezas para restablecer su correcto funcionamiento.

Además, se procederá a la sustitución de once puertas interiores de madera en los vestuarios del campo de fútbol Carlos Sánchez Navarro, y se llevará a cabo el cambio de otras cuatro en los aseos del campo Luis Teruel, contemplando el desmontaje de los elementos deteriorados, la colocación de nuevas puertas y las correspondientes labores de albañilería y remate.

Hasta 1,3 millones de inversión anual

Por su parte, López ha precisado que «solo este año se han invertido 1,3 millones de euros en la mejora de instalaciones deportivas de Marbella y San Pedro Alcántara, una cifra que se repetirá en 2026 con el mismo objetivo de garantizar espacios seguros, funcionales y de calidad». Ha incidido en que «esta planificación permite actuar con rapidez y eficacia ante cualquier necesidad», y ha recordado que «la ciudad está viviendo una etapa de gran impulso en esta materia», con proyectos en ejecución o en fase de licitación como la nueva piscina de Las Chapas, la pista de atletismo y el nuevo campo de fútbol de Guadaiza, o la piscina del Serrano Lima, ya finalizada, entre otros.

Ha especificado que el Plan de Conservación, Mantenimiento y Reparación de Instalaciones y Equipamientos de Enseñanza y Deportivos, puesto en marcha este año por el Ayuntamiento, incluye más de una treintena de actuaciones que abarcan desde la renovación de colchonetas perimetrales y asientos en gradas hasta la mejora de cubiertas, impermeabilizaciones, vallados, señalética y mobiliario urbano.