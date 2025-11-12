El Ayuntamiento de Marbella estudia la implantación de un carril bus-VAO

El planteamiento parte de una evidencia: la necesidad de mejorar el tráfico rodado en el centro de Marbella y en algunas zonas de San Pedro ... Alcántara —sobre todo en verano, cuando hay una mayor densidad de vehículos—, pero el Ayuntamiento no quiere dar un paso en falso. De esta manera se explica la forma en la que el gobierno marbellí está abordando el proyecto que baraja para implantar los conocidos como carriles bus-VAO, es decir, zonas de la vía por donde sólo pueden transitar autobuses y vehículos de alta ocupación (VAO), que son aquellos que no exceden de una masa máxima autorizada (MMA) de los 3.500 kilogramos y que estén ocupados por un mínimo de personas que se estipule.

Estos carriles también pueden abrirse al uso de conductores individuales en el caso de taxis, motocicletas o turismo con etiqueta CERO, personas con discapacidad, en función de lo que se determine porque al final y al cabo su objetivo no es otro que dar fluidez al tráfico. Pero antes de tomar una decisión, lo que sí tiene claro el Ayuntamiento es que hará una prueba que durará en torno a dos meses y a través de la cual pretende obtener «los números» necesarios para tomar la cesión, según ha explicado el concejal delegado de Movilidad, Félix Romero.

El Ayuntamiento busca un zona para realizar la prueba donde el riesgo de de saturación de tráfico sea menor que en Ricardo Soriano

El departamento que dirige Romero tenía inicialmente la intención de poner en marcha en estas fechas la prueba y hacer en el punto en el que los conductores lanzan la mayoría de las miradas: la avenida Ricardo Soriano, pero «aplicando a un criterio de prudencia», la Delegación lo ha descartado. «Resulta arriesgado en un periodo cercano a las Navidades hacer pruebas en una vía que ahora mismo no está tan congestionada como en verano» cuando «cabe la posibilidad de que si no sale bien, lleve a esa vía a una congestión», ha explicado el edil.

Números antes de la decisión

El área de Movilidad está buscando otra zona de la ciudad donde poder efectuar las pruebas, pero la búsqueda está limitada a los puntos de Marbella en los que se dan unas circunstancias similares a las de la avenida Ricardo Soriano, es decir, zonas por donde circulan autobuses, pero que también reúnan otros condicionantes como que haya un alto número de puestos de trabajo y que sea un lugar de tránsito para dirigirse a otros lugares de la ciudad.

«Tenemos que empezar a pensar qué hacer para que el tráfico en verano no sea tan complicado» Félix Romero Concejal de Movilidad

Se optará, así, por el punto que se considere «más efectivo» pero que «no padezcan una situación de riesgo de saturación» que hagan que la prueba se convierta en un problema. Y «una vez que detectemos la zona, tenemos que hacer una medición previa del tráfico y luego posteriormente hacer la prueba», ha agregado el concejal.

A partir de ahí, explicó Romero, el Ayuntamiento dispondrá de «los números» necesarios para decidir «si merece la pena o no trasladar esa experiencia como prueba real a Ricardo Soriano». El responsable municipal de Movilidad reconoció que el Ayuntamiento tiene que «empezar a pensar qué hacer para que los veranos no sean lo complicado que son en materia de tráfico», pero el Consistorio no implantará el carril bus-VAO sin un estudio que «garantice» de algún modo que «puede ser una cuestión beneficiosa para el tráfico en verano».