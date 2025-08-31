Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, posa con algunos de los adjudicatarios tras el sorteo realizado a finales de noviembre en el Palacio de Ferias y Congresos. SUR

El Ayuntamiento de Marbella entregará antes de final de año las viviendas de Huerta de los Cristales

La próxima semana el Consistorio recepcionará la obra y comenzará a equipar las viviendas de esta promoción de alquiler joven

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Domingo, 31 de agosto 2025, 11:12

El Ayuntamiento de Marbella entregará antes de que finalice el año a sus adjudicatarios las 18 viviendas de la promoción de alquiler joven que ha ... levantado en el antiguo edificio de la Escuela Oficial de Idiomas, en la Travesía Huerta de los Cristales, según han manifestado fuentes del Consistorio.

