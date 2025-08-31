El Ayuntamiento de Marbella entregará antes de final de año las viviendas de Huerta de los Cristales

El Ayuntamiento de Marbella entregará antes de que finalice el año a sus adjudicatarios las 18 viviendas de la promoción de alquiler joven que ha ... levantado en el antiguo edificio de la Escuela Oficial de Idiomas, en la Travesía Huerta de los Cristales, según han manifestado fuentes del Consistorio.

Los beneficiarios de esta actuación fueron seleccionados en un sorteo público celebrado a finales de noviembre de 2024 en el Palacio de Ferias y Congresos Adolfo Suárez, y aunque en un principio se anunció la entrega para el pasado marzo, no será hasta los últimos meses del año cuando pueda ocupar las viviendas los agraciados. Hasta esta próxima semana el Ayuntamiento no recepcionará las obras. Cuando lo haga, también en estos días, el Consistorio comenzará a efectuar el equipamiento de las cocinas. Después se deberá proceder a inscribir las viviendas y a partir de ahí se podrá comenzar a firmar los contratos con los adjudicatarios.

Los beneficiarios podrán permanecer en la vivienda por un plazo de tres años, por los que pagarán un arrendamiento aproximado de entre 150 a 210 euros mensuales. La idea es que durante este tiempo puedan mejorar sus condiciones laborales y ahorrar para posteriormente poder acceder a una casa en el mercado libre, y que las viviendas de Travesía de Huerta de los Cristales puedan pasar a manos de otros adjudicatarios.

La iniciativa forma parte del Plan Municipal de Vivienda y Suelo 2023-2027, que prevé poner a disposición de los marbellíes 700 inmuebles de promoción pública, entre actuaciones desarrolladas directamente por el Ayuntamiento y por promotores privados.