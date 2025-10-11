El Ayuntamiento de Marbella dedica una plaza en San Pedro Alcántara a Paco Álvarez en reconocimiento a su legado cultural y social

El Ayuntamiento de Marbella ha rendido este sábado un emotivo homenaje a Paco Álvarez, el que fuera uno de los fundadores de la Peña Flamenca ... sampedreña, otorgando su nombre a una plaza de San Pedro Alcántara, junto al Mercado Municipal y a la sede de esta entidad cultural.

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha subrayado que trata de «un reconocimiento justo y merecido a una persona que dejó una huella imborrable en la ciudad y que fue un ejemplo de constancia y amor por las raíces». Durante su intervención, en la que ha recordado la trayectoria vital y profesional de Álvarez, ha destacado «su dedicación al flamenco, arte que consideraba una herencia que debía transmitirse y cuidarse».

«Queremos que esta iniciativa vaya más allá de lo simbólico y que este lugar se convierta en un espacio de encuentro donde se perciba el legado de Paco», ha señalado durante el acto institucional, que ha contado con la presencia de familiares, amigos y miembros de la Corporación municipal.

Por su parte, el nieto de Paco Álvarez, Francisco Javier, ha agradecido al Ayuntamiento la iniciativa y ha puesto el acento en que su abuelo «fue un hombre de luz, de alegría, entregado a su familia, a su gente, a su negocio y, durante más de 40 años, a la peña flamenca que también fue parte de su corazón». «Hoy su recuerdo se queda para siempre en esta calle como símbolo de todo lo que dio y compartió con los demás», ha añadido.