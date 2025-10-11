Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, y el teniente de alcalde sampedreño, Javier García, posan con la familia de Paco Álvarez. SUR

El Ayuntamiento de Marbella dedica una plaza en San Pedro Alcántara a Paco Álvarez en reconocimiento a su legado cultural y social

Ángeles Muñoz: «Es un reconocimiento justo y merecido a una persona que dejó una huella imborrable y que fue un ejemplo de constancia y amor por las raíces»

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Sábado, 11 de octubre 2025, 16:57

Comenta

El Ayuntamiento de Marbella ha rendido este sábado un emotivo homenaje a Paco Álvarez, el que fuera uno de los fundadores de la Peña Flamenca ... sampedreña, otorgando su nombre a una plaza de San Pedro Alcántara, junto al Mercado Municipal y a la sede de esta entidad cultural.

