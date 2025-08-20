Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El edil, Diego López, ha visitado la plaza Torres Murciano . Josele

El Ayuntamiento de Marbella amplía y mejora la plaza Torres Murciano con zonas de sombra y mesas de ajedrez

La actuación ha permitido incrementar la superficie del espacio público mediante la redistribución de los pasos de peatones y dotarlo de nuevos equipamientos urbanos

María Albarral

Marbella

Miércoles, 20 de agosto 2025, 18:11

El Ayuntamiento ha culminado una actuación de mejora en la plaza Torres Murciano, que ha permitido ampliar su superficie, generar zonas de sombra e incorporar ... nuevos elementos como cinco mesas de ajedrez y bancos. La intervención se ha completado con la redistribución de los pasos de peatones del entorno, lo que ha posibilitado ganar espacio para el uso vecinal. El concejal de Obras, Diego López, ha visitado la zona y ha explicado que «el objetivo de este proyecto ha sido atender una demanda vecinal en una de las barriadas más concurridas, donde muchos residentes se reúnen habitualmente para jugar al ajedrez, que hasta ahora solo contaban con una mesa disponible». En este sentido, ha detallado que «aunque inicialmente estaba prevista la instalación de seis mesas, los técnicos consideraron más adecuada la colocación de cinco, para garantizar una mejor distribución del espacio y mayor comodidad».

