El Ayuntamiento de Marbella amplía y mejora la plaza Torres Murciano con zonas de sombra y mesas de ajedrez La actuación ha permitido incrementar la superficie del espacio público mediante la redistribución de los pasos de peatones y dotarlo de nuevos equipamientos urbanos

María Albarral Marbella Miércoles, 20 de agosto 2025, 18:11 Comenta Compartir

El Ayuntamiento ha culminado una actuación de mejora en la plaza Torres Murciano, que ha permitido ampliar su superficie, generar zonas de sombra e incorporar ... nuevos elementos como cinco mesas de ajedrez y bancos. La intervención se ha completado con la redistribución de los pasos de peatones del entorno, lo que ha posibilitado ganar espacio para el uso vecinal. El concejal de Obras, Diego López, ha visitado la zona y ha explicado que «el objetivo de este proyecto ha sido atender una demanda vecinal en una de las barriadas más concurridas, donde muchos residentes se reúnen habitualmente para jugar al ajedrez, que hasta ahora solo contaban con una mesa disponible». En este sentido, ha detallado que «aunque inicialmente estaba prevista la instalación de seis mesas, los técnicos consideraron más adecuada la colocación de cinco, para garantizar una mejor distribución del espacio y mayor comodidad».

El edil ha señalado además que se ha aprovechado uno de los pasos de peatones que conectaba la avenida Torres Murciano con la calle Vicente Blasco Ibáñez para integrarlo en la nueva configuración de la plaza, que ahora cuenta con una conexión a nivel, lo que mejora significativamente la seguridad vial. Asimismo, se han eliminado dos accesos anteriores y creado tres nuevos para favorecer un circuito peatonal más funcional. La actuación también ha incluido la instalación de toldos tipo vela con una superficie de 75 metros cuadrados, dos focos de iluminación para reforzar la visibilidad nocturna y 20 metros de barandillas que delimitan y protegen la zona ampliada. «Se han renovado más de 430 metros cuadrados de acerado, con dos tipos de baldosas diferentes, y se han sustituido 150 metros de bordillos», ha añadido López.

